Paramount+ annuncia il cast di “Tales of the teenage mutant ninja turtles”

Ultimo aggiornamento il 21 Luglio 2024 by Francesca Monti

Paramount+ ha recentemente annunciato i nuovi membri del cast che si uniranno alla serie spin-off di Mutant Mayhem intitolata Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, prevista per l’esordio il 9 agosto 2024. La serie promette di regalare emozioni e avventure coinvolgenti ai fan delle Tartarughe Ninja.

NUOVI PERSONAGGI DA SCOPRIRE

Timothy Olyphant, la voce di Goldfin

Tra le nuove aggiunte al cast, spiccano nomi come Timothy Olyphant nel ruolo di Goldfin, e Danny Trejo interpretare Pigeon Pete. Christopher Mintz-Plasse vestirà i panni di Lee the Eel mentre Jillian Bell sarà Mustang Sally.

Il RITORNO DI VOLTI NOTI

Alcuni attori amati del film precedente faranno ritorno, tra cui la presenza di Rose Byrne come Leatherhead, Natasia Demetriou in veste di Wingnut e Post Malone interpretare Ray Fillet.

IL CAST PRINCIPALE E LE SORPRENDENTI GUEST STAR

La serie vantava già un cast principale di grande talento con Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu e Brady Noon nei ruoli delle tartarughe. A completare il quadro, Ayo Edebiri nei panni di April O’Neil, arricchita da Pete Davidson nel ruolo di RoRod e Alanna Ubach interpretare Bishop.

TRAMA E PRODUZIONE DELL’ANIMAZIONE

La trama di “Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles” si concentra sulle avventure dei quattro coraggiosi eroi mentre navigano per le strade di New York, affrontando nuove minacce e formando alleanze cruciali. La serie animata in 2D, sequel del film del 2023, sarà guidata dalla competenza di Chris Yost e Alan Wan come showrunner, prodotta da Nickelodeon Animation Studio e Point Grey Pictures.

Rimani aggiornato con Mister Movie per scoprire tutti gli ultimi dettagli e anticipazioni su “Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles” e sulle prossime uscite nel mondo delle serie TV e del cinema. Buona visione!