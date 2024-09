Peschiera Borromeo: anziani disabili soccorsi dai vigili del fuoco dopo allagamento in casa

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Dopo il forte temporale che ha colpito la zona di Peschiera Borromeo, nel Milanese, una coppia di anziani con disabilità si è trovata intrappolata nella propria abitazione. La vicenda si è conclusa positivamente grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che hanno garantito la sicurezza dei due coniugi. L’episodio sottolinea l’importanza della rapidità nella gestione delle emergenze e l’attenzione verso le fasce più vulnerabili della popolazione.

la scoperta dell’emergenza

La situazione critica in casa

La mattina del drammatico evento, un violento temporale ha causato l’allagamento di diverse abitazioni nella zona di via Buzzoni Nigra. Tra queste, quella di una coppia di anziani, il marito di 90 anni e la moglie di 85, entrambi disabili. La donna è non vedente, mentre il marito necessita di assistenza tramite una bombola d’ossigeno. La situazione si è aggravata rapidamente, bloccandoli all’interno della loro casa, una condizione di pericolo che ha spinto il loro figlio a intervenire.

La chiamata al 112

Il figlio, accortosi del dramma che si stava consumando, ha prontamente contattato il numero di emergenza 112, segnalando la grave situazione dei genitori bloccati all’interno. Questo gesto ha attivato i soccorsi, vitali in un momento in cui la salute e la sicurezza dei due anziani erano a rischio. È fondamentale che i familiari siano sempre vigili e pronti a chiedere aiuto quando si presentano situazioni critiche, specialmente per le persone con disabilità.

l’intervento dei vigili del fuoco

L’arrivo sul posto

Dopo la segnalazione, i vigili del fuoco di Peschiera Borromeo sono intervenuti immediatamente. Pochi minuti dopo la chiamata, le squadre di soccorso sono arrivate sul luogo dell’incidente, pronte ad affrontare la situazione di emergenza. La rapidità di questo intervento ha avuto un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza degli anziani.

Operazioni di soccorso

Una volta arrivati, i vigili del fuoco hanno subito constatato le condizioni critiche in cui versavano gli anziani. Con abilità e attenzione, hanno cercato un accesso sicuro per entrare nell’abitazione, che era stata allagata da acqua piovana e fango. Grazie al loro addestramento professionale, sono riusciti a trovare un varco che consentisse di raggiungere i due coniugi e portarli in salvo.

la situazione dopo il soccorso

La sicurezza degli anziani

Dopo essere stati liberati e trasportati in una zona sicura, i due anziani sono stati valutati dai soccorritori. Fortunatamente, non hanno riportato alcuna ferita e non avevano bisogno di cure mediche ulteriori, un esito positivo che ha messo in evidenza l’efficacia dell’intervento dei vigili del fuoco. La loro vigilanza e competenza hanno garantito un esito felice per una situazione potenzialmente tragica.

Bonifica del seminterrato

Dopo aver messo in sicurezza la coppia, i vigili del fuoco hanno concluso la loro operazione bonificando l’area del seminterrato. Questo passaggio è fondamentale per prevenire futuri allagamenti e garantire la salute e la sicurezza dei residenti. L’intervento non solo ha salvato due vite, ma ha anche contribuito a ripristinare la sicurezza della zona, dimostrando l’importanza di una pronta risposta in caso di emergenze climatiche.

La tempestività e la professionalità dei vigili del fuoco di Peschiera Borromeo hanno permesso di evitare conseguenze più gravi, confermando la loro dedizione nel garantire la sicurezza della comunità.