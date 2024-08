Piante repellenti: scopri le nove varietà che allontanano insetti da terrazzi e giardini

Ultimo aggiornamento il 5 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Un’ampia gamma di piante si rivela efficace nel tenere lontani insetti come zanzare, calabroni e vespe, offrendo un’alternativa naturale ai repellenti chimici. Flavio Pezzoli, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Roma, ha delineato un elenco di nove piante dalle straordinarie proprietà repellenti. Queste piante non solo aiutano a combattere gli insetti, ma contribuiscono anche a rendere più piacevoli gli spazi esterni, arricchendo il terrazzo e il giardino con la loro bellezza e varietà.

Le proprietà dell’assenzio

Descrizione e utilizzi

L’ASSENZIO è una pianta erbacea perenne caratterizzata da un fogliame profumato, ampiamente riconosciuta per la sua capacità di respingere insetti come vespe e mosche. Spesso utilizzato in cucina per conferire sapore a piatti e infusi, l’assenzio è anche noto per la produzione di liquori, come il famoso assenzio, la cui consumazione è storicamente legata a un’idea di alterazione mentale. Tuttavia, il potere repellente di questa pianta la rende un’ottima aggiunta per chi desidera creare uno spazio all’aperto privo di fastidi.

Cura e coltivazione

L’assenzio richiede un’attenzione particolare in termini di esposizione. Predilige posizioni soleggiate e terreni ben drenati. La potatura regolare permette di mantenere una crescita rigogliosa e di massimizzarne le proprietà aromatiche, rendendo più efficace la sua azione repellente. Queste caratteristiche fanno dell’assenzio una scelta ideale per giardini e terrazzi dove la funzionalità si sposa con l’estetica.

Il pomodoro come repellente

Una scelta sorprendente

Sebbene i pomodori siano generalmente associati a orti e giardini, la loro coltivazione su terrazzi potrebbe rivelarsi una strategia efficace nella lotta contro le vespe. L’odore delle foglie di pomodoro è noto per essere sgradito a questi insetti. Questa scoperta sorprendente apre nuove prospettive per il giardinaggio urbano, dove l’intersezione di estetica e funzionalità si fa evidente.

Benefici e coltivazione

La pianta di pomodoro richiede una luce solare adeguata e una buona qualità del terreno per prosperare. Con i dovuti accorgimenti, come irrigazione regolare e protezione da parassiti, i pomodori possono offrire non solo un raccolto succulento ma anche una barriera naturale contro gli insetti. Coltivare pomodori in un terrazzo, quindi, non è solo un modo per avere ingredienti freschi a portata di mano, ma anche un’importante strategia per allontanare le vespe.

L’asperula e il suo profumo

Caratteristiche dell’asperula

L’ASPERULA, spesso trascurata nei giardini, si distingue per la sua capacità di respingere le vespe grazie a un odore pungente e particolarmente gradevole. Questa pianta perenne, che preferisce crescere in zone ombreggiate, è in grado di formare bellissimi tappeti di fiori bianchi, perfetti per abbellire gli spazi verdi.

Coltivazione e cura

La coltivazione dell’asperula è relativamente semplice, poiché non richiede cure eccessive. Una posizione ombrosa e umida è ideale per favorire la crescita vigorosa di questa specie. Con la giusta attenzione, l’asperula può diventare una parte affascinante del paesaggio di un terrazzo, oltre a offrire il suo efficace potere repellente.

L’aurone e il suo aroma agrumato

Descrizione dell’aurone

L’AURONE, noto anche come ARTEMISIA DEL LIMONE, è un’altra pianta che si è rivelata potente contro una vasta gamma di insetti indeseati. Crescendo in cespi folti, produce una fragranza penetrante di limone, che risulta particolarmente fastidiosa per molte specie di insetti.

Cura e utilizzi

Questa pianta necessita di un’attenzione particolare alla luce e al tipo di terreno. Un’esposizione solare diretta massimizza le sue capacità aromatiche e repellenti. L’aurone si sposa perfettamente non solo con le altre piante decorative, ma può anche fungere da decorazione per i giardini e i terrazzi delle abitazioni.

Menta e citronella: due classici repellenti

Menta: versatilità e efficacia

La MENTA è da sempre nota per la sua capacità di tenere lontani un gran numero di insetti, tra cui vespe e zanzare. Questo perché il suo aroma intenso ha un effetto respingente sulla maggior parte degli insetti, rendendola un’alleata preziosa per chi cerca un approccio naturale alla protezione degli spazi esterni.

Citronella: una barriera efficace

La CITTARELLA ANNUALE è anch’essa un rimedio tradizionale contro le zanzare, apprezzata per il suo profumo gradevole e le sue capacità repellenti. Molte persone la utilizzano in candele e bruciatori, ma la coltivazione diretta di piante di citronella in terrazzo rappresenta un metodo proattivo per tenere lontani gli insetti.

Lavanda, pelargoni e gerani

La lavanda e il suo fascino

La LAVANDA, con il suo profumo intenso, attira le api, ma è meno gradita per le vespe. L’uso di lavanda non è solo estetico; si tratta di una scelta strategica che offre un ambiente favorevole per la biodiversità. Grazie alla sua resistenza e alla capacità di fiorire in estate, rappresenta una valida opzione per decorare i giardini e i terrazzi.

Pelargoni e gerani: la bellezza al servizio della natura

I PELARGONI, simili ai gerani, producono citronellolo, una molecola con proprietà repellenti. Anche i GERANI, che fioriscono da marzo a settembre, si dimostrano efficaci nel respingere zanzare e vespe. La loro cura non è eccessivamente impegnativa e, se trattati con attenzione, possono rimanere verdi e fioriti per anni, fungendo da barriera naturale contro gli insetti indesiderati.

L’inclusione di queste piante nei giardini e nei terrazzi rappresenta non solo un passo verso pratiche di giardinaggio più sostenibili, ma anche una strategia efficace per consentire il godimento degli spazi esterni senza la fastidiosa presenza di insetti.