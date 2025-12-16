Premio Sant’Agostino Patrono di Ostia 2025 e inaugurazione dell’Anno Accademico UNITRE: Ostia Antica al centro di cultura, fede e comunità

Ultimo aggiornamento il 16 Dicembre 2025 by Emiliano Belmonte

Mercoledì 17 dicembre 2025, il Borgo di Ostia Antica torna protagonista con un evento di alto profilo culturale e spirituale: il Premio Sant’Agostino Patrono di Ostia – Edizione 2025, inserito nel programma ufficiale di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026 dell’UNITRE Ostia Antica – Litorale Romano. Una giornata intensa, ospitata tra la Basilica di Sant’Aurea e la storica Sala Riario, che intreccia memoria, formazione, musica e impegno civile, con ingresso libero per la cittadinanza.

Ostia e Sant’Agostino: un legame storico e spirituale che attraversa i secoli

Il rapporto tra Ostia e Sant’Agostino affonda le radici nella tarda antichità, quando proprio a Ostia Antica morì Santa Monica, madre del Santo, nel 387 d.C., tra le braccia del figlio. Da questo evento nasce un legame che attraversa la storia della Chiesa e che trova riconoscimento ufficiale nel 2004, quando Papa Giovanni Paolo II proclama Sant’Agostino Patrono di Ostia. Una tradizione rafforzata anche dal ruolo di Ostia come prima diocesi suburbicaria, affidata all’Ordine agostiniano, e dalla presenza storica di due degli ultimi tre Papi appartenenti a tale ordine.

La memoria di Padre Geremia Sangiorgi, figura chiave della comunità ostiense

La Santa Messa nella Basilica di Sant’Aurea

La giornata si apre alle ore 16.00 con la Santa Messa in suffragio di Padre Geremia Sangiorgi, celebrata nella Basilica di Sant’Aurea nel quarantesimo anniversario della sua morte. Frate agostiniano, predicatore, studioso e animatore della vita comunitaria, Padre Geremia è ricordato anche come scopritore degli affreschi di Baldassarre Peruzzi e fondatore del Gruppo Scout Ostia Antica 1. La celebrazione eucaristica è presieduta da S.E. Mons. Tarantelli Baccari, Vescovo ausiliare e Vicegerente della Diocesi di Roma, alla presenza della famiglia Sangiorgi.

La targa commemorativa nella Sala Riario

Alle ore 17.00, nella Sala Riario, avviene lo scoprimento della targa commemorativa dedicata a Padre Geremia Sangiorgi, realizzata per affidare alla memoria collettiva della città una figura di riferimento spirituale e culturale. La cerimonia, alla presenza delle autorità ecclesiastiche e civili, è curata dal Dott. Alessandro Paltoni, Presidente del Premio Sant’Agostino Patrono di Ostia.

UNITRE Ostia Antica: formazione permanente e territorio

L’inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026

Alle ore 17.15 prende avvio ufficialmente il Nuovo Anno Accademico UNITRE, con l’intervento della Prof.ssa Maria Ruffino Aprile, Presidente dell’UNITRE Ostia Antica – Litorale Romano. Vengono presentati corsi, attività e laboratori che testimoniano l’impegno dell’Università delle Tre Età nella formazione permanente degli adulti, nella crescita culturale e nella valorizzazione del territorio, in piena sintonia con il pensiero agostiniano.

Musica, riflessione e impegno sociale nel segno di Sant’Agostino

Il concerto del Coro Polifonico di Sant’Aurea

Alle ore 17.30 la musica diventa strumento di meditazione con il Concerto del Coro Polifonico di Sant’Aurea, che propone brani della tradizione sacra e corale come omaggio alla spiritualità di Sant’Agostino e alla memoria di Padre Geremia.

Sant’Agostino, Santa Monica e il ruolo educativo della donna

Alle ore 17.45 è la volta della relazione di Padre Rocco Ronzani, Prefetto dell’Archivio Apostolico Vaticano, dal titolo “Sant’Agostino e Santa Monica: ruolo materno e funzione educativa della donna nella società”. Un intervento che offre una lettura attuale del rapporto madre-figlio come modello di fede, perseveranza e responsabilità educativa, con uno sguardo rivolto alla società contemporanea.

Solidarietà e cooperazione internazionale

Alle ore 18.00, Maurizio Misitano, Direttore esecutivo della Fondazione Agostiniani nel Mondo, porta una testimonianza su solidarietà internazionale e cooperazione allo sviluppo, raccontando progetti concreti ispirati al messaggio agostiniano di giustizia, verità e attenzione agli ultimi.

Il Premio Sant’Agostino Patrono di Ostia – Edizione 2025

Cultura, istituzioni e impegno civile

Alle ore 18.15 viene presentato ufficialmente il Premio Sant’Agostino Patrono di Ostia – Edizione 2025, con l’intervento del Dott. Alessandro Paltoni. Il Premio, articolato in tre sezioni, nasce per valorizzare personalità e progetti che si distinguono nel campo della cultura, della formazione e dell’impegno sociale, rafforzando il legame tra istituzioni, territorio e valori agostiniani.

La premiazione e il riconoscimento ai Giovani Coldiretti Roma

Alle ore 18.30 si svolge la premiazione dei vincitori del concorso, con la consegna ufficiale dei riconoscimenti e la presentazione dei lavori selezionati. Alle ore 18.50 viene conferito un attestato di merito al Presidente dei Giovani Coldiretti Roma, per l’impegno nella formazione agroalimentare e nella valorizzazione del lavoro giovanile, accompagnato dalla consegna di voucher sconto per il Mercato di Campagna Amica di Ostia Antica.

Concerto finale e chiusura dell’evento

La giornata si conclude alle ore 19.00 con il Concerto natalizio del Coro Polifonico “Nostra Signora di Bonaria”, che suggella l’evento in un clima di memoria, comunità, fede e festività, confermando Ostia Antica come luogo vivo di dialogo tra storia e presente.

Un appuntamento che restituisce centralità culturale al Borgo di Ostia Antica, rafforzando l’identità del territorio attraverso il messaggio senza tempo di Sant’Agostino.