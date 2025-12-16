Roma, la solidarietà riempie l’Auditorium: grande partecipazione all’evento benefico natalizio 2025

Ultimo aggiornamento il 16 Dicembre 2025 by Emiliano Belmonte

L’edizione 2025 della tradizionale manifestazione natalizia dedicata alla solidarietà ha fatto registrare numeri importanti all’Auditorium della Conciliazione, dove oltre 1.800 persone hanno preso parte alla serata promossa dal Comitato “Per chi da solo non ce la fa”. Un appuntamento che si conferma centrale nel panorama degli eventi benefici romani a sostegno del terzo settore.

La serata ha unito intrattenimento e impegno civile, offrendo al pubblico non solo uno spettacolo di qualità, ma anche l’opportunità di contribuire concretamente al sostegno delle associazioni impegnate nel sociale.

Un appuntamento natalizio dedicato al terzo settore

L’iniziativa nasce per richiamare l’attenzione sull’importanza del volontariato e sulla necessità di sostenere le fasce più fragili della società. Ogni anno, nel periodo delle festività, l’evento si traduce in una raccolta fondi a favore di numerose realtà associative, diventando al tempo stesso un momento di incontro e partecipazione aperto alla cittadinanza.

Anche l’edizione 2025 ha confermato questa vocazione, trasformando una serata di spettacolo in un gesto concreto di solidarietà condivisa.

Il contributo degli artisti alla causa solidale

Spettacolo e impegno sociale sul palco

Come avviene da sempre, tutti gli artisti coinvolti hanno scelto di partecipare senza alcun compenso, mettendo il proprio talento al servizio dell’iniziativa. Sul palco dell’Auditorium della Conciliazione si sono alternati linguaggi artistici diversi, dalla comicità alla musica, dal teatro alle esibizioni corali, grazie alla presenza di Antonio Giuliani, Vincenzo Capua, Giandomenico Anellino, Cyrus Yung, Elena Presti, della Banda Musicale della Marina Italiana, del laboratorio teatrale “La casa di Ciascuna” e del “Tibur Community Gospel Choir”.

Le esibizioni hanno coinvolto il pubblico, creando un’atmosfera intensa e partecipata.

La conduzione e il coinvolgimento del pubblico

A condurre la serata è stata la giornalista Sabina Stilo, che con equilibrio e professionalità ha accompagnato il pubblico nel corso dell’evento, sottolineando il valore sociale dell’iniziativa e il lavoro svolto dalle associazioni sostenute dal Comitato.

La risposta dei presenti è stata significativa: la sala gremita ha testimoniato una forte sensibilità verso i temi della solidarietà e dell’impegno sociale, con una partecipazione attiva alla raccolta fondi.

La presenza delle istituzioni e il messaggio di Ciocchetti

“Una serata che unisce persone e valori”

Tra i partecipanti anche l’Onorevole Luciano Ciocchetti, testimonial dell’evento insieme a Massimiliano Maselli, che ha espresso apprezzamento per il successo della manifestazione e per la numerosa partecipazione del pubblico.

“È con grande soddisfazione che, in qualità di testimonial insieme a Massimiliano Maselli, sostengo l’impegno sociale del Comitato ‘Per chi da solo non ce la fa’. Ringrazio il Comitato per aver organizzato questa serata dedicata alla solidarietà, così come ringrazio le tante persone che hanno partecipato lasciando una donazione e gli artisti che si sono esibiti gratuitamente.”

Un intervento che ha ribadito il valore di un progetto capace di mettere in relazione cittadini, artisti e istituzioni attorno a un obiettivo comune.

L’impegno del Comitato “Per chi da solo non ce la fa”

Il Comitato è attivo da anni nel sostegno alle associazioni che operano in diversi ambiti del sociale, offrendo supporto a chi si trova in condizioni di fragilità e promuovendo iniziative di inclusione e solidarietà sul territorio.

Manifestazioni come questa rappresentano un’occasione fondamentale per raccogliere risorse, ma anche per raccontare e valorizzare il lavoro quotidiano del terzo settore.

Un evento che lascia il segno

La serata natalizia del 2025 si chiude con un bilancio positivo, caratterizzato da un’ampia partecipazione, da una proposta artistica di qualità e da un impatto sociale concreto. Un appuntamento che conferma come la solidarietà, quando è condivisa, possa trasformarsi in un potente strumento di coesione e cambiamento.