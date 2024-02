Prime Video: I titoli più popolari del momento

Prime Video è una piattaforma di streaming che offre una vasta gamma di contenuti, tra cui serie TV, film e programmi originali. La Top Ten di Amazon Prime Video presenta i titoli più visti in assoluto, le serie TV e i film del momento, fornendo agli spettatori un’idea di cosa sia popolare al momento.

Top Ten Prime Video al 19 febbraio 2023

Ecco i primi dieci titoli più popolari su Prime Video al 19 febbraio 2023:

1. Lol Talent Show s.1 – Original

2. Pensati Sexy – Original

3. Land of Bad – Exclusive

4. Expats – Miniserie

5. Upgraded – Amore, arte e bugie – Original

6. Hazbin Hotel – Original

7. Mercen4ri – Exclusive

8. Sand Job

9. The Grand Tour – Original

10. Killers of the Flower Moon

11. Mr. & Mrs Smith – Original

Le serie TV più viste su Prime Video

Le serie TV sono uno dei contenuti più amati su Prime Video. Ecco le dieci serie TV più viste attualmente sulla piattaforma:

1. Lol Talent Show

2. Expats – Miniserie – Original

3. Hazbin Hotel s.1 animazione – Amazon Original

4. Sand Job

5. The Grand Tour

6. Mr. & Mrs Smith – Original

7. Reacher s.2 – Amazon Original

8. Vuoi Sposare Mio Marito – Original

9. Dragonball s.3

10. Naruto Shippuden s.4

11. Fairy Tail

I film più popolari su Prime Video

I film sono un’altra categoria di grande successo su Prime Video. Ecco i dieci film più visti al momento:

1. Pensati Sexy – Original

2. Land of Bad – Exclusive

3. Upgraded – Original

4. Mercen4ri – Exclusive

5. Killers of the Flower Moon

6. Legionnair’s Trailer – Il Legionario

7. Volevo un figlio Maschio – Exclusive

8. This is Me Now – Doc

9. L’ultima volta che siamo stati bambini – Exclusive

10. Saltburn – Exclusive

Top Ten Prime Video

La Top Ten di Prime Video offre uno sguardo esclusivo sui contenuti più popolari della piattaforma. Ecco gli ultimi dieci titoli più visti:

1. Land of Bad – Exclusive

2. Pensati Sexy – Original

3. Sand Job

4. The Grand Tour – Original

5. Upgraded – Amore, arte e bugie – Original

6. Mercen4ri – Exclusive

7. Hazbin Hotel – Original

8. Killers of the Flower Moon

9. This is Me Now – Original Doc

10. Expats – Miniserie

Rimanete aggiornati sulle ultime novità e i contenuti più popolari su Prime Video, le Top Ten vengono aggiornate ogni giorno per offrire sempre nuove proposte e suggerimenti ai suoi abbonati. Buona visione!

About The Author