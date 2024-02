“Primo negozio di occhiali usati e riciclati apre a Como”

Aperto a Como il primo negozio di occhiali usati, grazie al progetto di economia circolare Nau!Reloove

Ha aperto a Como il primo negozio di occhiali usati, dando vita al progetto di economia circolare Nau!Reloove di Nau!, un brand che ha iniziato la sua attività nel 2004 a Castiglione Olona, nel Varesotto. Oggi, Nau! conta più di 600 dipendenti e oltre 150 store, tra negozi diretti e in franchising. Un aspetto interessante è che a partire dal 2022, il brand compensa la CO2 emessa per la produzione di ogni occhiale venduto.

Un processo di recupero e rimessa a nuovo degli occhiali usati

Gli occhiali usati, raccolti nei negozi del brand, vengono trasportati alla fabbrica di Castiglione Olona attraverso flussi logistici già esistenti. Una volta arrivati, vengono sottoposti ad un’analisi accurata e classificati in due categorie: recuperabili o non recuperabili. Per gli occhiali recuperabili, viene avviato immediatamente un processo di rimessa a nuovo. Questo processo comprende diverse fasi, come la sanificazione, la lucidatura, la sostituzione di viti e naselli, il rifacimento delle tampografie, la registrazione delle impostazioni dell’occhiale e la sostituzione delle lenti. In questo modo, gli occhiali rispondono a tutti i requisiti previsti dalle normative europee.

L’idea di allungare il ciclo di vita dei prodotti

Monica Salvestrin Brogi, Co-Founder di Nau!, spiega che l’obiettivo del brand è quello di essere sempre più sostenibile e di trovare nuovi modi per raggiungere questo obiettivo. È proprio da questa volontà che nasce l’idea di allungare il ciclo di vita dei prodotti, sfruttando la rete e i flussi logistici, produttivi e distributivi già esistenti. Così è nato Nau!Reloove, il primo negozio di occhiali usati, pronti per essere riamati.

Questo progetto rappresenta un importante passo avanti verso l’economia circolare e dimostra come sia possibile dare nuova vita a prodotti che altrimenti verrebbero considerati come rifiuti. Nau!Reloove non solo offre una soluzione sostenibile per gli occhiali usati, ma promuove anche un nuovo modo di consumare, basato sulla riduzione degli sprechi e sulla valorizzazione delle risorse già esistenti.

In conclusione, l’apertura del primo negozio di occhiali usati a Como rappresenta un importante traguardo per Nau! e per l’economia circolare. Grazie al progetto Nau!Reloove, gli occhiali usati possono essere recuperati, rimessi a nuovo e venduti nuovamente, contribuendo così a ridurre l’impatto ambientale e a promuovere uno stile di vita più sostenibile.

