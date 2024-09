Prorogata fino al 2025 l’offerta Placet in deroga per il gas: ecco cosa significa per gli utenti

Ultimo aggiornamento il 14 Settembre 2024 by Redazione

La recente decisione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente di prorogare fino alla fine del 2025 l’offerta Placet in deroga per il gas ha generato una notevole attenzione tra i consumatori e le famiglie italiane. Questo provvedimento non rappresenta una semplice estensione del mercato tutelato, ma offre una possibilità agli utenti di rimanere in un regime di totale protezione per un altro anno. Ma cosa implica concretamente questa proroga e quali aree coinvolge?

La proroga dell’offerta Placet in deroga

L’offerta Placet in deroga è stata ideata per gli utenti del gas che scelgono di non passare alle offerte del mercato libero. Secondo le dichiarazioni dell’Arera, la proroga per il 2025 offre agli utenti la possibilità di mantenere le bollette del gas a condizioni favorevoli per un ulteriore anno. L’agenzia evidenzia che il provvedimento è una risposta alla persistente difficoltà e incertezze nel mercato libero del gas, spesso ritenuto sconveniente dagli stessi utenti. Federconsumatori ha sottolineato come questa situazione evidenzi che il mercato libero non stia funzionando come dovrebbe, dal momento che una vasta parte della popolazione si sta orientando verso l’offerta Placet in deroga.

Con questo intervento, Arera stima di tutelare attualmente circa 2,1 milioni di utenze. Tra queste, la maggior parte sono famiglie e alcuni condomini che preferiscono non lasciare il mercato tutelato. Questa preferenza è spesso legata all’idea che le offerte disponibili nel mercato libero raramente superano in convenienza quelle stabilite dall’autorità per il mercato tutelato.

Le famiglie non vulnerabili e il loro profilo economico

Le famiglie che ancora si avvalgono dell’Arera appartengono a una categoria definita come “non vulnerabile”, risultando con un Isee superiore a 8.107,5 euro annuali. Questo dato rivela l’importanza di comprendere il profilo economico di tali famiglie, poiché sono principalmente quelle più finanziariamente stabili a mantenere il legame con l’offerta Placet. Ciò è significativo, poiché suggerisce che anche le famiglie con un reddito moderato possono beneficiare delle condizioni più vantaggiose offerte dal mercato tutelato rispetto a quelle del mercato libero.

Le ragioni di questa scelta non sono difficili da intuire: le offerte del mercato tutelato sono percepite come più vantaggiose rispetto a molte opzioni disponibili nel mercato libero. Gli utenti che hanno scelto di rimanere sotto l’ala protettiva di Arera hanno chiaramente indicato, attraverso la loro scelta, una mancanza di fiducia nei confronti delle promesse di risparmio da parte dei fornitori privati.

La scadenza e i prossimi passi

La proroga offre alle famiglie italiane tempo fino al 30 settembre 2024 per valutare eventuali proposte ricevute dai venditori riguardanti il rinnovo delle loro condizioni contrattuali. Entro questa data, i fornitori di servizi di gas dovranno inviare una comunicazione scritta ai clienti attualmente titolari di un’offerta Placet in deroga. È importante sottolineare che, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano invariate rispetto a quelle attuali, i venditori hanno la possibilità di procedere con il rinnovo direttamente nella prima bolletta utile.

L’adeguamento delle condizioni contrattuali entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025. Questa nuova fase avrà una durata di 12 mesi, e porterà a un cambiamento significativo nel modo in cui i consumatori si approcciano al mercato del gas, rispecchiando come le tutele graduali che già caratterizzano il settore dell’elettricità. Una transizione che in futuro potrebbe rappresentare il ponte tra un mercato tutelato e uno libero, segnando un passaggio cruciale per milioni di famiglie italiane.