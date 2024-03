Quarto Potere di Orson Welles: Una rivoluzione cinematografica

Riscoperta di un capolavoro: Il capolavoro di Orson Welles, Quarto Potere, tornerà sul grande schermo in versione originale sottotitolata a partire dal 24 marzo 2024. Grazie a I Wonder Classics, la divisione di I Wonder Pictures dedicata ai classici d’autore, il pubblico avrà la possibilità di rivedere un film definito “Il lavoro di un genio” da Jorge Luis Borges e “Una grande esperienza” da Steven Spielberg.

Un caposaldo del cinema americano

Secondo la BBC e l’American Film Institute, Citizen Kane è considerato il miglior film statunitense di tutti i tempi. Uscito nelle sale americane nel lontano 1941 e in Italia nel dopoguerra, il film, in collaborazione con Unipol Biografilm Collection, farà ritorno al cinema per sondare nuovamente i quesiti che permeano la storia. Chi era veramente Charles Foster Kane? E cosa rappresenta “Rosebud”?

Sono trascorsi oltre 80 anni dall’uscita originale di Quarto Potere, ma il film mantiene una rilevanza e una contemporaneità straordinarie. Il ritorno sul grande schermo avviene in un contesto in cui il potere dei mezzi di comunicazione è al centro delle discussioni, soprattutto con l’esplosione dei social media. Citizen Kane nasce come un’indagine giornalistica sulla vita di Charles Foster Kane, magnate dei media, possessore di numerose testate giornalistiche e stazioni radio. Coinvolto in scandali che ne compromettono l’ascesa politica verso la presidenza degli Stati Uniti, Kane mette in luce il potere dei media sull’opinione pubblica, un tema ancora attuale sia allora che oggi, seppur con mezzi di comunicazione sempre più avanzati e pervasivi nella nostra quotidianità.

La figura di Kane, in cui si mescolano sfera pubblica e privata, viene esplorata da un giornalista attraverso una serie di interviste a persone vicine a lui. Ma quanto è veramente possibile penetrare nell’essenza di un uomo la cui vita è stata per lungo tempo di dominio pubblico?

In Italia, nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, non mancano esempi contemporanei simili a Charles Foster Kane. Rivedere questo capolavoro cinematografico può essere un’occasione per riflettere sul ruolo e le conseguenze dei media di massa sulla società.