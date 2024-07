Ragazzo disperso nel lago di Lugano a Porto Ceresio, intervento dei vigili del fuoco luganesi.

Ultimo aggiornamento il 19 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Porto Ceresio, Varesotto – Un ragazzo di circa vent’anni, di probabile origine straniera, è risultato disperso nelle acque del lago di Lugano a Porto Ceresio. L’episodio si è verificato poco prima delle 15 di oggi, quando il giovane si è tuffato in acqua. Gli interventi immediati sono stati gestiti dai vigili del fuoco di Lugano, che hanno attivato diversi mezzi e squadre per le operazioni di soccorso e ricerca.

Intervento dei vigili del fuoco luganesi

Sul luogo dell’incidente è intervenuto tempestivamente il corpo dei vigili del fuoco luganesi, coordinando le operazioni di soccorso. Per la ricerca del giovane disperso sono state impiegate varie risorse, tra cui un elicottero del reparto volo Lombardia, il nucleo sommozzatori, soccorritori acquatici e una squadra di terra. L’incidente si è verificato nella zona del lungolago Alessandro Vanni, dove il giovane si era immerso, dando il via alle operazioni di ricerca della persona scomparsa.

Operazioni di ricerca in corso

Al momento, le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso per tentare di individuare e recuperare il ragazzo disperso nel lago di Lugano. Le squadre di salvataggio stanno attivamente impegnandosi nella zona interessata, con l’obiettivo di ritrovare il giovane scomparso il prima possibile e garantire il suo recupero in sicurezza. Restano in vigore tutte le operazioni necessarie per gestire l’emergenza in corso.

Questo servizio contiene informazioni fornite da LaPresse.