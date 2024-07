Rai multata per pubblicità occulta a Sanremo 2024

Ultimo aggiornamento il 24 Luglio 2024 by Giordana Bellante

La Rai è stata multata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per pubblicità occulta durante l’esibizione di JOHN TRAVOLTA al Festival di Sanremo del 2024. Durante la performance dell’attore, il logo del marchio delle scarpe che indossava è stato ben visibile, violando le norme sulla trasparenza pubblicitaria.

Violazione evidente delle norme

Secondo l’Agcom, l’esibizione di Travolta con le scarpe del noto marchio ha rappresentato una violazione evidente delle regole sulla pubblicità occulta, in quanto il logo del prodotto è stato esposto in modo diretto al pubblico senza alcuna segnalazione esplicita.

Motivazioni della multa elevata

L’Agcom ha motivato l’ammontare significativo della multa per diversi fattori di peso:

Importanza di Sanremo

Il Festival di Sanremo rappresenta uno dei principali eventi televisivi della Rai, con un vasto pubblico sia in Italia che all’estero, conferendo un’elevata visibilità al caso.

Presenza di una star internazionale

La partecipazione di John Travolta come ospite ha ulteriormente amplificato l’esposizione del marchio delle scarpe, sfruttando la notorietà della celebrità a fini pubblicitari.

Danno ai telespettatori

La pubblicità occulta può confondere i telespettatori, non consentendo loro di distinguere tra contenuti editoriali e promozione commerciale, arrecando un pregiudizio alla loro capacità di scelta consapevole.

Precedenti episodi

La Rai, già sanzionata per casi simili in passato durante il Festival di Sanremo, ha visto aggravare la sanzione per ricorrenza di comportamenti non conformi.

Conseguenze e riflessioni

La Rai dovrà corrispondere l’importo della multa di 206.580 euro, equivalente a venti volte il minimo previsto. Questo caso rappresenta un avvertimento per l’emittente affinché rispetti rigorosamente le normative sulla trasparenza pubblicitaria per evitare nuove sanzioni.

La questione ha suscitato un acceso dibattito sull’utilizzo delle celebrità per promuovere prodotti in modo poco trasparente, sollevando riflessioni sul ruolo delle autorità di vigilanza nell’assicurare la protezione dei diritti dei telespettatori.

Oltre alla questione economica, la sanzione riveste un significato simbolico importante, evidenziando l’impegno dell’Agcom nel garantire equità, trasparenza e correttezza nell’informazione fornita ai cittadini.