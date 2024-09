Rallentamenti sulla linea Firenze-Bologna Alta Velocità: disagi e orari aggiornati

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un imprevisto tecnico ha provocato significativi rallentamenti sulla linea Alta Velocità che collega Firenze a Bologna, influenzando la mobilità di centinaia di viaggiatori. I dettagli sull’incidente, le conseguenze per i treni coinvolti e i tempi di attesa sono stati comunicati da RFI attraverso i canali ufficiali dedicati alla mobilità.

Problema tecnico causa di rallentamenti

Circostanze dell’incidente

Nella serata di oggi, attorno alle ore 21, un incidente tecnico ha portato a una serrata interruzione della circolazione ferroviaria lungo la tratta Firenze-Bologna. Le prime segnalazioni hanno evidenziato un treno che ha subito un guasto, causando un immediato rallentamento per tutti i convogli in transito. La situazione si è rapidamente fatta critica, costringendo RFI a diffondere un avviso solenne ai passeggeri: i tempi di percorrenza sono stati tempestivamente modificati, e i viaggiatori possono aspettarsi ritardi compresi tra 60 e 120 minuti a seconda della direzione di percorrenza.

Impatto sulla mobilità

Questa interruzione ha avuto un impatto diretto sia sui collegamenti tra le due città che su quelli verso altre destinazioni. Per i viaggiatori diretti a Bologna, si stima una attesa prolungata fino a 120 minuti. Al contrario, quelli in partenza da Bologna verso Firenze devono fare i conti con un ritardo che può raggiungere i 60 minuti. La comunicazione di RFI ha sottolineato che gli operatori sono al lavoro per risolvere l’inconveniente, ma i passeggeri sono invitati a restare aggiornati tramite il sito ufficiale o i canali social dedicati.

Treni Alta Velocità interessati dai ritardi

Elenco dei convogli coinvolti

Diversi treni della rete Alta Velocità di Trenitalia sono stati coinvolti dalla situazione di emergenza. Tra questi, gli utenti possono notare un significativo aumento dei tempi di percorrenza che supera i 60 minuti. Ecco i treni interessati:

FR 9556: partito da Napoli Centrale alle 16:40, con arrivo programmato a Milano Centrale per le 21:50. FR 9660: in partenza da Napoli Centrale alle 16:55, destinazione Brescia, con orario d’arrivo fissato per le 22:23. FR 8526: partito da Roma Termini alle 17:50, previsto a Bolzano alle 22:48. FR 9326: partenza da Roma Termini alle 18:25, con arrivo a Torino Porta Nuova previsto per le 23:20.

Conseguenze per i passeggeri

I viaggiatori di questi treni dovrebbero considerare la possibilità di ulteriori ritardi e pianificare di conseguenza i propri spostamenti. Gli utenti sono esortati a controllare in tempo reale gli aggiornamenti di Trenitalia e RFI per ottenere le ultime informazioni sulla situazione e valutare eventuali alternative nel caso in cui i loro programmi di viaggio vengano stravolti.

Il servizio ferroviario è una componente cruciale della mobilità in Italia, e imprevisti come questo ricordano l’importanza di una tempestiva comunicazione da parte delle aziende al fine di garantire ai viaggiatori la massima chiarezza e supporto durante i disagi. La situazione rimane monitorata, e RFI sta già attuando misure necessarie per ripristinare la normale circolazione.