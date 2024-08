Rapina a Viareggio: malviventi investono padre e figlio in fuga dopo colpo in negozio

Ultimo aggiornamento il 14 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Un grave episodio di cronaca si è verificato a Viareggio, in provincia di Lucca, dove due rapinatori sono stati protagonisti di un attacco violento che ha messo in pericolo la vita di una giovane famiglia. L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte, durante il quale un padre è stato investito da un’auto utilizzata dai criminali per fuggire dopo aver compiuto una rapina in un negozio. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti e messo in allerta le forze dell’ordine, che stanno attivamente indagando sull’accaduto.

Il momento della rapina e l’incidente

La sequenza degli eventi

Il fatto è accaduto in via Leonardo da Vinci, una zona centrale di Viareggio, dove una donna, proprietaria di un negozio, è stata derubata del proprio incasso. I rapinatori, presumibilmente due uomini, si sono avvicinati alla donna e l’hanno aggredita in modo fulmineo, appropriandosi così della somma di denaro. Non è chiaro se la donna fosse stata pedinata prima dell’assalto, ma è evidente che i malviventi hanno agito con grande rapidità e determinazione.

L’incidente

Dopo la rapina, mentre tentavano di fuggire, i malviventi hanno imboccato un vicolo cieco. In questo frangente, hanno effettuato una manovra frenetica per tornare indietro, ma l’auto ha colpito un veicolo parcheggiato. Proprio in quel momento, stava uscendo dall’auto un padre con il suo bambino di un anno in braccio. Fortunatamente, il piccolo non ha subito alcun danno, ma il padre è stato colpito e ha riportato ferite che hanno richiesto il trasporto in ospedale in codice giallo. I traumi riportati dall’uomo sono stati sufficienti a suscitare preoccupazione tra i suoi familiari, che sono stati avvisati immediatamente.

La fuga dei rapinatori e le indagini

Il tentativo di evasione

Dopo l’incidente, i rapinatori sono riusciti a fuggire a bordo della loro auto, imboccando contromano la carreggiata per sottrarsi alla cattura. Le manovre spericolate e la velocità con cui hanno abbandonato la scena non hanno solo allarmato i passanti ma hanno attirato l’attenzione dei residenti, che hanno assistito esterrefatti all’intera scena dai loro balconi. L’atmosfera di paura e caos si è diffusa rapidamente nella comunità.

Ricerche e raccolta di prove

I carabinieri sono ora coinvolti attivamente nelle indagini, cercando di raccogliere prove che possano confermare l’identità dei rapinatori. Agli investigatori è stato chiesto di visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, così come le eventuali riprese effettuate da testimoni con i loro telefoni. Ogni informazione o video potrebbe rivelarsi cruciale per la risoluzione del caso e l’arresto dei responsabili.

L’episodio ha colpito profondamente la comunità di Viareggio, in quanto ha messo in luce non solo il pericolo delle rapine in zona, ma anche il rischio per la sicurezza dei cittadini, in particolare per le famiglie. La risposta delle forze dell’ordine sarà fondamentale per ripristinare la tranquillità tra i residenti e garantire che fatti simili non si ripetano in futuro.