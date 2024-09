Riapertura scolastica: il ritorno in aula tra rischi infettivi e attenzione alla salute pubblica

Ultimo aggiornamento il 3 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Con l’avvicinarsi della riapertura delle scuole, in Italia e in Europa si alza l’allerta per una possibile recrudescenza delle malattie infettive. Mentre i bambini si preparano a tornare tra i banchi di scuola, l’attenzione è rivolta a patologie come il morbillo, le varianti di Covid-19 e il virus respiratorio sinciziale, che continuano a circolare. Inoltre, la questione dell’Mpox, soprattutto in relazione all’emergenza che si sta vivendo in Africa, non può essere trascurata. Questo contesto sanitario potrebbe influenzare non solo la salute dei più giovani ma anche l’operatività delle istituzioni scolastiche.

Le malattie infettive e il ritorno a scuola

Il rischio di contagi in aumento

Settembre segna non solo la ripresa delle attività scolastiche, ma anche un abbondante afflusso di persone nei mezzi pubblici e in altri spazi affollati. Massimo Andreoni, direttore scientifico della SIMIT, sottolinea come la ripresa della scuola possa comportare un incremento della circolazione di malattie infettive. Questo è un rischio ben noto, avendo osservato dinamiche similari negli anni precedenti. Le aule, spesso affollate, diventano luoghi ideali per la trasmissione di virus e batteri. Il Covid continua a circolare, alimentato da nuove varianti, e si preannuncia un autunno di relativo allerta sanitaria.

Per mitigare questo rischio, Andreoni suggerisce di continuare ad adottare misure preventive come l’uso delle mascherine e il lavaggio frequente delle mani, elementi che si sono dimostrati efficaci durante la pandemia. Anche il semplice gesto di aprire le finestre delle classi può contribuire a una migliore aerazione degli spazi, riducendo la carica virale presente nell’aria.

La minaccia del morbillo e la campagna vaccinale

Un’altra preoccupazione emersa è il ritorno del morbillo in Italia, una malattia che si pensava debellata. Andreoni suggerisce che l’attenzione deve essere rivolta alla campagna vaccinale autunnale e all’importanza di una vaccinazione diffusa tra gli studenti. Il ministero della Salute è chiamato a farsi promotore di iniziative tese a sensibilizzare le famiglie e i giovani sull’importanza delle vaccinazioni e sulla loro funzionalità nel prevenire epidemie.

La prevenzione delle malattie infettive all’interno delle scuole è quindi fondamentale. I pediatri e i medici di famiglia hanno un ruolo importante, ma Andreoni sostiene che non basti, e che debbano essere avviate campagne informative più incisive anche tra i ragazzi. La recente crescita dei casi di morbillo richiede un approccio coordinato tra le istituzioni e la popolazione, al fine di garantire un ambiente scolastico più sicuro e protetto.

Il parere degli esperti sulla situazione sanitaria

Differenze di opinione sui rischi Covid e morbillo

Se da un lato Andreoni evidenzia la necessità di cautela, dall’altro Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettive presso l’Ospedale Policlinico S. Martino di Genova, suggerisce di affrontare la situazione con una nuova ottica. Secondo Bassetti, il Covid non dovrebbe più rappresentare una preoccupazione significativa in vista della riapertura delle scuole. Egli sottolinea l’importanza di voltare pagina e di non lasciarsi sopraffare dalla paura di contagi. Tuttavia, concorda sull’importanza di una comunicazione efficace riguardo al morbillo e alle vaccinazioni.

L’infettivologo suggerisce un approccio didattico nelle scuole, puntando sull’informazione preventiva da impartire già ai livelli scolastici più bassi. Educare i giovani sull’immunizzazione e sui rischi legati alle malattie sessualmente trasmissibili è essenziale per una comprensione più completa della salute e della prevenzione. Bassetti propone di includere nei programmi scolastici anche corsi di educazione alimentare, notando come la presenza di cibo poco salutare nei distributori automatici necessiti di interventi correttivi.

Il percorso verso una scuola più sana

Il dibattito tra gli esperti di salute pubblica rappresenta un’opportunità per riflettere su come affrontare il nuovo anno scolastico in un contesto sanitario complesso. Mentre le istituzioni preparano il rientro in classe, è fondamentale prestare attenzione non solo alla sicurezza sanitaria, ma anche al benessere complessivo degli studenti. La scarsità di informazioni adeguate sulla salute può lasciare i giovani vulnerabili a malattie evitabili.

Con il ritorno delle scuole in vista, le future misure dovranno bilanciare la prevenzione delle malattie infettive e la promozione di stili di vita sani, per garantire un ambiente educativo ottimale e sicuro per tutti. Le parole di Andreoni e Bassetti sono quindi un monito alla società civile e ai decisori politici: investire nella salute dei più giovani deve diventare una priorità collettiva.