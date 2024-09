Riccardo Cocciante celebra un anniversario speciale: 50 anni di carriera musicale e d’amore

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La carriera di Riccardo Cocciante si intreccia indissolubilmente con la sua vita privata, celebrando oggi un doppio importante traguardo. Il grande artista si prepara a calcare il prestigioso palco dell’Arena di Verona il 29 settembre, in un evento che segnerà il 50° anniversario dalla pubblicazione del suo primo, indimenticabile album, Anima. Questo concerto non sarà solo un momento musicale, ma un tributo a cinque decenni di successi che hanno scandito la sua carriera.

Nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata a Oggi, Cocciante riflette sui suoi straordinari risultati, sulla sua vita con la moglie Catherine e sulla carriera del loro figlio, David. La sua storia si rivela non solo quella di un artista, ma anche di un uomo che vive le sue passioni con profondità e dedizione.

Il viaggio musicale di Riccardo Cocciante

Un artista internazionale con un’eredità duratura

Riccardo Cocciante, originario di Roma, ha scritto pagine importanti nella musica italiana e internazionale. Con oltre 40 Lp pubblicati in tre lingue diverse, la sua opera ha raggiunto e conquistato un vasto pubblico, accumulando insieme circa 10 milioni di dischi venduti. La pièce teatrale Notre Dame de Paris, una delle sue creazioni più celebri, ha incantato ben 15 milioni di spettatori in 23 Paesi, diventando un fenomeno culturale che ha superato i confini nazionali. Il concerto del 29 settembre a Verona non è solo un modo per celebrarlo, ma rappresenta anche un ritorno alle origini per Cocciante, un momento per riflettere su quanto fosse distante e quanto vicino sia arrivato nel suo percorso artistico.

Il suo repertorio, ricco e variegato, spazia da melodie romantiche a brani d’impatto che raccontano storie di vita e di amore. Attraverso la sua musica, Cocciante ha sempre cercato di comunicare emozioni profonde, utilizzando il pianoforte come strumento principale della sua arte, esprimendo così la sua visione del mondo.

Vita e amore: la storia con Catherine

Un legame che dura oltre mezzo secolo

Il legame tra Riccardo Cocciante e Catherine Boutet è un altro aspetto fondamentale della sua vita. Sposati da oltre 50 anni, condividono un percorso professionale e personale che ha avuto inizio a Roma nel 1971. Catherine, originaria della Francia, si trovava in Italia per un breve soggiorno prima di proseguire per gli Stati Uniti, ma il destino ha avuto altri piani. L’incontro con Riccardo ha segnato l’inizio di una storia d’amore che ha visto Catherine diventare non solo compagna di vita, ma anche un’importante fonte di ispirazione artistica.

Cocciante attribuisce a Catherine un ruolo chiave nelle sue scelte professionali. “È stata decisiva per Notre Dame de Paris, un progetto che molti hanno avversato. È mia moglie che mi ha convinto ad accettarlo,” racconta con orgoglio nel suo colloquio. La coppia ha lavorato insieme a lungo, costruendo un legame fondato sull’amore reciproco e sul rispetto artistico.

Il futuro del loro figlio David

Una nuova strada per una generazione diversa

Il figlio di Riccardo e Catherine, David, ha scelto una carriera differente, trovando la sua strada come talentuoso designer. Cocciante riflette su questo con evidente orgoglio: “Sfugge felicemente al suo destino. I figli di artisti spesso affrontano pressioni enormi.” In effetti, la vita di un artista non è mai semplice e David è riuscito a costruirsi un percorso professionale unico e autonomo, lontano dalle aspettative familiari.

Ora 34enne, David ha saputo trovare il suo spazio nel mondo, dimostrando che la creatività può manifestarsi in molteplici forme. La soddisfazione di Cocciante per il percorso del figlio si unisce a una genuina preoccupazione per le sfide che un’eredità artistica può portare: “Noi cosiddetti artisti siamo una buona erba cattiva. Bisogna prenderci con le pinze,” sottolinea.

La storia di Riccardo Cocciante è una celebrazione della musica e dell’amore, un inno a una vita vissuta con passione e determinazione.