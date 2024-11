Rinnovamento dell’illuminazione all’ASP San Michele: sicurezza e modernità per il comprensorio

Ultimo aggiornamento il 13 Novembre 2024 by Emiliano Belmonte

L’ASP San Michele ha intrapreso un progetto di modernizzazione dell’illuminazione esterna, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza e rendere le aree esterne del comprensorio più visibili e fruibili nelle ore notturne. L’iniziativa mira a migliorare l’accoglienza per cittadini e ospiti, rinnovando al contempo l’immagine dell’istituzione.

Un sistema di illuminazione all’avanguardia

L’installazione del nuovo impianto rappresenta un passo importante per la sicurezza e l’efficienza energetica del comprensorio. Grazie alla nuova illuminazione, i percorsi principali e gli ingressi alle palazzine sono ora meglio illuminati, offrendo maggior visibilità e protezione nelle ore serali. L’obiettivo di garantire un ambiente più sicuro per tutti è stato centrale nella scelta dei nuovi impianti, che uniscono tecnologia moderna e attenzione all’ambiente.

Le parole del presidente Libanori: un ringraziamento agli uffici

Il presidente Libanori ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto: “Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto; oltre ad aver messo in sicurezza le aree di cui usufruiscono i nostri ospiti e la cittadinanza, abbiamo dato una nuova veste a questa storica istituzione.” Le nuove luci non solo migliorano la sicurezza ma conferiscono anche un aspetto rinnovato e curato, che valorizza l’identità storica dell’ASP San Michele.

Un investimento per valorizzare una realtà storica

Questo intervento non è solo un semplice aggiornamento funzionale, ma anche un gesto di valorizzazione del patrimonio architettonico della struttura. L’ASP San Michele ha puntato a coniugare la necessità di spazi sicuri con la cura della propria immagine, mantenendo viva l’autenticità che la caratterizza. Il nuovo sistema di illuminazione rappresenta dunque un segno tangibile del continuo impegno dell’ente verso una comunità che da sempre trova supporto e accoglienza in questa istituzione.