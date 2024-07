Rischio incendi a Portuense: la vegetazione incolta e un edificio abbandonato dopo 30 anni

Ultimo aggiornamento il 31 Luglio 2024 by Redazione

La situazione nel quartiere Portuense sta sollevando preoccupazioni tra i residenti a causa della vegetazione incolta e di un immobile misterioso abbandonato da tre decenni. L’assenza di manutenzione ha portato alla crescita di erbe alte oltre un metro, creando un pericoloso potenziale per incendi. In un contesto già critico, le autorità locali si trovano ad affrontare una gestione complessa della situazione.

Vegetazione incontrollata e il pericolo incendi

La crescita delle erbacce in via Luigi Bartolucci

In via Luigi Bartolucci, la vegetazione ha superato i limiti, con erbacce secche che si sono sviluppate tra i palazzi circostanti. Marco Palma, vicepresidente del consiglio municipale, ha espresso la sua preoccupazione per il concreto rischio di incendi che questa situazione comporta. Con le alte temperature estive e le condizioni siccitose, l’accumulo di vegetazione secca rappresenta una minaccia diretta per la sicurezza dei residenti.

Negli ultimi anni, l’attenzione alla gestione del verde pubblico è aumentata, e casi come quello di Porta Portese hanno evidenziato le conseguenze della trascuratezza. È fondamentale che le autorità locali agiscano con urgenza per ripristinare la situazione e prevenire eventuali pericoli. Inoltre, l’assenza di un’adeguata manutenzione contribuisce a creare un contesto di degrado urbano, già compromesso dalla presenza dell’immobile abbandonato.

Il mistero dell’edificio dismesso

Al centro delle preoccupazioni c’è un edificio dismesso da oltre trent’anni, di proprietà dell’INPS. La sua originaria destinazione d’uso è avvolta nel mistero e, come è emerso in recenti discussioni presso la commissione trasparenza, neppure l’ente previdenziale ha informazioni chiare in merito al progetto iniziale. Questo stato di incertezza aumenta l’ansia tra i residenti, che si trovano a vivere accanto a una struttura che ha perduto ogni funzionalità e che sembra abbandonata a sé stessa.

La mancanza di ipotesi per un futuro utilizzo dell’immobile rende la situazione ancora più allarmante. Inoltre, i comparti circostanti sono stati lasciati anch’essi in uno stato di trascuratezza, amplificando le preoccupazioni legate alla sicurezza.

La trattativa mancata tra INPS e Comune

L’inutilizzo dell’immobile e il fallimento della cessione

Negli ultimi anni è emerso un tentativo da parte dell’INPS di cedere l’immobile al Comune. Tuttavia, malgrado le promesse iniziali, il Campidoglio ha deciso di non procedere con l’acquisizione, lasciando l’edificio in uno stato di completo abbandono. Il consigliere Palma ha confermato che, sebbene ci fosse stata un’asta per la cessione, non è mai stata formalizzata. La conseguenza è che l’immobile continua a deteriorarsi, senza alcuna prospettiva di recupero.

L’assenza di una strategia chiara per la gestione di tali situazioni solleva interrogativi sulla capacità delle istituzioni di rispondere alle esigenze dei cittadini. Il degrado non solo danneggia l’immagine del quartiere, ma potrebbe anche avere implicazioni legali per le autorità competenti, poiché in caso di incidenti potrebbero essere chiamate a rispondere.

La gestione del verde pubblico e le multe per inadempienze

Nel settembre 2022, l’INPS è stata multata per diecimila euro dalla polizia locale a causa delle precarie condizioni dell’area verde. Dopo la sanzione, l’ente ha effettuato uno sfalcio, ma a distanza di un anno, la situazione si è nuovamente deteriorata. Palma ha comunicato che ha già segnalato la criticità della situazione all’autorità competente affinché si valutino misure urgenti, tra cui un “intervento in danno” per la messa in sicurezza dell’immobile e le aree circostanti.

La preoccupazione dei residenti per la sicurezza

Recenti incendi e il bisogno di sensibilizzazione

Negli ultimi giorni, il quartiere Portuense ha vissuto momenti di ansia a causa di un incendio scoppiato all’ex Casa del Fascio. Palma ha messo in evidenza che se le ordinanze di sgombero fossero state attuate efficacemente, il rogo avrebbe potuto essere evitato. La recente esperienza ha reso evidente la necessità di adottare un approccio più proattivo nella gestione della sicurezza pubblica.

I residenti, già preoccupati per la situazione attuale, si trovano ora a vivere con un ulteriore strato di ansia. La presenza di vegetazione incolta e di strutture abbandonate non solo abbassa la qualità della vita, ma solleva interrogativi sulla capacità delle autorità di garantire un ambiente sicuro e salubre.

Necessità di interventi immediati

La richiesta di azioni rapide è diventata un tema centrale nelle discussioni pubbliche. I cittadini stanno chiamando le istituzioni a renderle responsabili e a garantire che la sicurezza sia prioritaria. Solo con iniziative decise e tempestive sarà possibile affrontare questa emergenza e restituire tranquillità ai residenti di Portuense, prima che la situazione possa diventare ancora più critica.