Riscrittura: Eleonora Gandini, Chiara Aroni e Francesca Sisti: Esperti di Bellezza Yves Rocher

Un’Iniziativa di Bellezza e Benessere per le Donne Coraggiose

I Laboratori di bellezza organizzati da Fondazione Libellule Insieme ETS in collaborazione con Yves Rocher rappresentano un toccante segno di solidarietà verso le donne che affrontano il percorso difficile di una malattia oncologica. Oltre alla cura medica, questi incontri offrono un’opportunità unica di prendersi cura di sé stesse, ricordando l’importanza di dedicare tempo al benessere psicologico ed estetico, fondamentale per il percorso di guarigione.

Il Viaggio della Bellezza Attraverso i Laboratori di Bellezza

Attraverso tre coinvolgenti appuntamenti, un gruppo selezionato di dieci donne, supportate dalla Fondazione Libellule Insieme, ha l’opportunità di immergersi in un percorso di conoscenza e di cura della propria pelle. Grazie a un kit di prodotti Yves Rocher, le partecipanti possono sperimentare nuove tecniche di make-up e apprendere come creare una beauty routine specifica per le esigenze della propria pelle.

Il Secondo Appuntamento: il Make-Up dell’Estate

Il secondo incontro, fissato per sabato 18 maggio, è un’occasione per scoprire i segreti del make-up estivo, preparando la pelle ad affrontare i primi caldi con un tocco di freschezza. Attraverso consigli e dimostrazioni pratiche, le partecipanti impareranno a mantenere una pelle radiosa e idratata, perfetta per affrontare le temperature estive con stile e naturalezza.

Il Terzo Appuntamento: Analisi della Pelle Personalizzata

Il terzo incontro, previsto tra settembre e ottobre, si concentra sull’importanza dell’analisi approfondita della pelle. Grazie alla tecnologia avanzata della Skindiag, le partecipanti potranno avere una valutazione dettagliata della propria pelle, identificando le necessità specifiche e individuando la routine ideale per prendersene cura. Questa analisi personalizzata è un prezioso strumento messo a disposizione da Yves Rocher per garantire a ciascuna partecipante una beauty routine su misura e altamente efficace.

Partecipa a questa Straordinaria Esperienza

Se sei una paziente oncologica in terapia o conosci qualcuno che potrebbe trarre beneficio da questi laboratori di bellezza, non esitare a contattare la Fondazione Libellule Insieme. Questi eventi non solo offrono supporto pratico, ma anche un momento di condivisione, di cura e di bellezza in un contesto accogliente e protetto. Un gesto di profonda solidarietà che celebra la forza e la bellezza interiore di ogni donna.