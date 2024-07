Risparmiare in vacanza: i rischi delle truffe online

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Giordana Bellante

Il pericolo delle frodi durante la prenotazione delle vacanze

Il pericolo delle frodi durante la prenotazione delle vacanze è sempre dietro l’angolo. Secondo una ricerca commissionata da Facile.it a mUp Research e Bilendi, nell’ultimo anno circa 1,8 milioni di italiani sono caduti vittima di una truffa legata alla prenotazione di vacanze, con un danno complessivo di 643 milioni di euro. Tuttavia, quasi la metà delle persone truffate non è riuscita a recuperare i soldi persi.

Molti preferiscono tacere

Nonostante le cifre allarmanti, molti italiani evitano di denunciare le frodi subite: ben il 40% delle vittime decide di non rivolgersi alle autorità, sia perché ritiene di non poter recuperare i soldi, sia perché considera il danno insufficiente. Questo atteggiamento potrebbe favorire ulteriori episodi di truffa nel futuro.

Dalla “catapecchia” alla casa fantasma

Il panorama delle frodi durante la prenotazione di vacanze è vario. Un caso comune è quello della “catapecchia”, pubblicizzata come sistemazione da sogno ma che si rivela un vero incubo una volta raggiunta la destinazione. Tuttavia, la maggior parte delle persone coinvolte accetta la situazione piuttosto che rinunciare alla vacanza. Altri si sono trovati di fronte a una sistemazione già occupata da altre persone, ma la truffa più grave è rappresentata dalla casa fantasma, che ha coinvolto la maggior parte delle vittime.

Giovani più a rischio

I giovani, in particolare quelli tra i 18 e i 24 anni, sono i più vulnerabili alle frodi legate ai viaggi: spinti dalla voglia di risparmiare e forse anche dalla ingenuità, hanno maggiore probabilità di cadere in trappola. Al contrario, i viaggiatori over 65 dimostrano maggiore attenzione e solo una piccola percentuale di loro è stata coinvolta in frodi.

Strutture e canali vulnerabili

Le truffe durante la prenotazione non risparmiano nessuna tipologia di strutture o canali di prenotazione. Le case vacanza sono le più soggette a frodi, seguite dai bed and breakfast e dagli hotel. I malfattori sfruttano prevalentemente i portali di prenotazione e i social network per trovare le proprie vittime, dimostrando una certa padronanza nell’aggirare i controlli.

Il pericolo dell’online

Il fenomeno delle truffe online nel settore turistico è in costante crescita. Secondo il Report 2023 della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, i tentativi di truffa online in Italia sono aumentati del 6% rispetto all’anno precedente, con un conseguente incremento del denaro sottratto. Polizia di Stato e Airbnb hanno rinnovato la collaborazione per contrastare queste pratiche fraudolente e proteggere i cittadini durante le prenotazioni online.

Consigli per evitare le truffe

Per evitare di cadere vittima di truffe durante la prenotazione di vacanze, è importante seguire alcuni accorgimenti. Dalla verifica della struttura all’attenzione al pagamento, ecco alcuni consigli utili per viaggiare in sicurezza e evitare fregature durante le vacanze.

