Rivivi l'amore con Everywhere I Go – Coincidenze d'amore in replica - Occhioche.it

In una serie di eventi romantici, la nuova serie tv turca “Everywhere I Go” arriva in esclusiva su Mediaset Infinity dal 1 marzo 2024. Dopo il successo di altre produzioni turche, come “My Home my Destiny” e “Dreams and Realities“, questa serie promette di conquistare il pubblico italiano con la sua trama avvincente e i suoi attori di talento.

La storia di Demir e Selin: un amore inaspettato

Furkan Andic e Aybüke Pusat sono i due attori protagonisti di “Everywhere I Go“, che hanno già ottenuto il premio di Best TV Couple ai Golden Butterfly Awards. La serie segue le vicende di Selin, un’architetto determinata, e di Demir, un uomo d’affari che ritorna nella sua vecchia casa d’infanzia. Coinquilini per caso e costretti a lavorare insieme, i due personaggi passano dall’ostilità all’amore, dimostrando che le coincidenze possono portare a qualcosa di magico.

L’appuntamento quotidiano con l’amore su Mediaset Infinity

Diretta da Ender Mıhlar e Volkan Özgümüş, “Everywhere I Go” sarà disponibile su Mediaset Infinity con un episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Questa piattaforma offre la possibilità di recuperare gli episodi in qualsiasi momento, garantendo un’esperienza di streaming legale e coinvolgente per gli spettatori. Non perderti l’occasione di seguire la travolgente storia d’amore tra Selin e Demir, che ti farà sognare e emozionare ad ogni episodio.