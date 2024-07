Rivoluzione dei Diritti: Alessandra Todde Al Pride 2024

Ultimo aggiornamento il 29 Giugno 2024 by Giordana Bellante

La presidente della Regione sarda, Alessandra Todde, ha attribuito il suo patrocinio al Sardegna Pride come gesto di inclusione e difesa dei diritti. Durante l’edizione del 2024 a Cagliari, Todde, insieme al presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, ha espresso il suo sostegno in un discorso emozionante.

Un Appello per i Diritti e l’Inclusione

Parlando al pubblico dal palco, Todde ha sottolineato l’importanza di essere presenti come istituzione e ha condannato l’ipocrisia, sottolineando la necessità di sostenere attivamente i diritti senza timori. Ha ribadito il suo ruolo di presidente per tutti, indipendentemente da razza e orientamento, auspicando una Sardegna aperta e attenta ai diritti di tutti i suoi cittadini.

La Rivendicazione del Rumore e dei Diritti

Comandini, affiancando Todde, ha criticato il governo di destra per la mancanza di firme in difesa della comunità Lgbtqr+ a livello europeo, sottolineando la volontà di non fare passi indietro ma di avanzare verso l’uguaglianza e il rispetto dei diritti.

Un Messaggio di Umanità e Solidarietà

Nonostante la contemporanea partita della Nazionale, migliaia di persone si sono riunite in piazza per il Sardegna Pride, manifestando l’importanza dell’umanità e dell’inclusione. Il corteo colorato ha attraversato le strade cittadine, portando avanti il messaggio di essere “umani” in un mondo segnato da conflitti e violenza.

La Difesa dei Diritti e la Solidarietà

Nel contesto globale in cui le destre estremiste minacciano i principi di solidarietà e uguaglianza, il sindaco Massimo Zedda ha sottolineato la necessità di difendere e estendere i diritti di tutti. L’amministrazione si impegna a fornire supporto in ambito professionale e psicologico, promuovendo la piena cittadinanza senza discriminazioni.

Il Futuro dei Diritti e dell’Inclusione

Il Sardegna Pride del 2024 si è rivelato un momento di forte impulso per la difesa dei diritti e dell’inclusione, con figure istituzionali e cittadini che si uniscono per promuovere una società aperta e rispettosa della diversità. La battaglia per l’uguaglianza e la solidarietà continua, con la Sardegna che si proietta verso un futuro basato sui valori di libertà e rispetto reciproco.

Approfondimenti