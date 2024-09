Roma allerta meteo | colpita da una nuova bomba d’acqua: previsioni per la burrasca di fine estate

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2024 by Emiliano Belmonte

Questa mattina, giovedì 5 settembre 2024, la città di Roma si è svegliata nuovamente sotto una pesante pioggia, con forti temporali che hanno fatto scattare l’allerta meteo. Si tratta dell’ennesimo evento atmosferico estremo che colpisce la capitale dopo quelli di martedì, mentre si attende l’arrivo della cosiddetta “burrasca di fine estate”. I romani devono fare i conti con condizioni meteorologiche difficili e prendere tutte le precauzioni necessarie.

Allerta meteo a roma: cosa aspettarsi nelle prossime ore

A partire da oggi, giovedì 5 settembre 2024, e per le prossime 12-18 ore, il Lazio sarà interessato da precipitazioni diffuse, con temporali e rovesci che potranno raggiungere intensità particolarmente forti. Questo ha portato la Protezione Civile Regionale e il Campidoglio a emettere un avviso di allerta meteo per tutta la giornata. I fenomeni più intensi sono attesi nella zona di Monte Mario, un’area già colpita da eventi atmosferici significativi.

Le piogge saranno accompagnate da grandinate locali e da raffiche di vento forti, con un notevole rischio di allagamenti e pericoli per la sicurezza. Il Comune di Roma consiglia vivamente ai cittadini di evitare di sostare sotto ponti, vicino a corsi d’acqua e nei parchi, a causa del rischio di caduta alberi. Inoltre, è raccomandato di non sostare con le automobili in aree potenzialmente soggette ad allagamenti.

Le previsioni meteo: temperature in calo e temporali intensi

Le previsioni meteo per oggi indicano un abbassamento repentino delle temperature, con l’arrivo della burrasca di fine estate che spingerà via l’anticiclone e porterà un cambio deciso delle condizioni atmosferiche. Questa perturbazione colpirà non solo Roma e il Lazio, ma interesserà gran parte del Centro-Nord Italia.

Oggi sarà una giornata caratterizzata dall’allerta arancione in diverse regioni italiane, tra cui Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Toscana e Veneto, dove sono attesi temporali di forte intensità e piogge significative. In altre regioni, tra cui Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta, l’allerta sarà invece di livello giallo.

Le uniche aree che sembrano risparmiate dal peggioramento delle condizioni meteo sono Sardegna, Sicilia e Calabria, dove le previsioni indicano una situazione più stabile.

Nubifragi e fenomeni estremi: i rischi del mix tra aria polare e calore mediterraneo

Questa burrasca è causata da un’interazione tra l’aria polare proveniente dalla Groenlandia e il calore ancora presente sul Mediterraneo, un mix che potrebbe portare alla formazione di veri e propri nubifragi. In alcune zone, specialmente in Lombardia e Piemonte, le precipitazioni potrebbero superare i 150 mm, creando rischi significativi per il territorio.

Gli esperti raccomandano di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteorologici e di prestare attenzione agli avvisi di protezione civile, soprattutto nelle aree più esposte a fenomeni estremi.

conclusione: precauzioni e attenzione in una giornata di allerta

In questa giornata di bomba d’acqua e allerta meteo, i cittadini di Roma e delle altre regioni coinvolte devono prestare massima attenzione alle condizioni del tempo e seguire le raccomandazioni delle autorità locali. La burrasca di fine estate potrebbe rappresentare un momento critico, con forti temporali, venti e grandinate che rischiano di causare danni significativi. Restare informati e adottare comportamenti prudenti sarà essenziale per garantire la propr