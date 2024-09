Roma: AMA organizza le “Giornate del Riciclo” con raccolta straordinaria di rifiuti il 28 e 29 settembre

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Redazione

Roma si prepara a un importante evento di sensibilizzazione ambientale, con le “Giornate del Riciclo” organizzate da AMA, l’azienda municipalizzata dei rifiuti. Questo weekend, il 28 e 29 settembre, i cittadini romani avranno la possibilità di conferire gratuitamente rifiuti ingombranti, elettronici e speciali in 22 postazioni distribuite su tutto il territorio. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il TGR Lazio RAI, mira a promuovere la raccolta differenziata e sostenere pratiche ecologiche.

raccolta rifiuti ingombranti e RAEE nei municipi di Roma

Dettagli sull’evento del sabato

Il sabato 28 settembre, sette postazioni di raccolta saranno attive nei municipi II, IV, VI, VIII e X. Queste aree di conferimento sono state predisposte per venire incontro alle esigenze dei cittadini che desiderano smaltire in modo responsabile i rifiuti ingombranti. Tra i materiali accettati ci sono legno, metallo e RAEE, cioè rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, oltre a sfalci e potature.

L’obiettivo è facilitare il corretto smaltimento di oggetti che non possono essere semplicemente gettati nei normali cassonetti per l’indifferenziato. Il coinvolgimento di più municipi sottolinea l’impegno dell’amministrazione pubblica nell’affrontare il tema della gestione dei rifiuti e della tutela dell’ambiente. È importante che i cittadini partecipino attivamente, portando i materiali appropriati e contribuendo a una città più pulita e vivibile.

Attività della domenica nei municipi dispari

Domenica 29 settembre, l’iniziativa si svolgerà nei municipi dispari, dove si procederà con la raccolta di rifiuti ingombranti tradizionali. Saranno disponibili strutture per conferire mobili, sedie, lettini, divani, scaffalature e materassi, oltre ai già citati RAEE. Questa fase del weekend di raccolta è essenziale, poiché molti oggetti ingombranti hanno un ciclo di vita che spesso si protrae, ma che può terminare con un corretto smaltimento.

In questo contesto, il supporto e la partecipazione dei romani risultano fondamentali per migliorare la qualità del servizio, ridurre l’impatto ambientale e incentivare comportamenti eco-sostenibili. È dunque un’opportunità per i cittadini di liberarsi di oggetti inutilizzati, in modo etico, contribuendo attivamente alla salute del proprio quartiere e agli obiettivi di sostenibilità urbana.

eco-stazioni e raccolta speciale di materiali pericolosi

Centri di Raccolta Mobili in punti strategici

A fianco delle postazioni di raccolta, AMA ha istituito tre eco-stazioni in punti strategici di Roma: piazzale Clodio , via Anagnina e via Vincenzo Tieri . Questi Centri di Raccolta Mobili saranno operativi e permetteranno ai cittadini di conferire anche materiali considerati pericolosi, come pile, batterie, toner, farmaci e contenitori con residui di vernici e solventi.

Questa scelta evidenzia la volontà di affrontare non solo l’ingombro fisico dei rifiuti ma anche il rischio ambientale rappresentato da materiali potenzialmente dannosi. La gestione di tali rifiuti implica responsabilità collettiva e consapevolezza sull’impatto di alcune sostanze se non smaltite correttamente.

Raccolta di biciclette e dispositivi elettronici

In aggiunta, AMA ha previsto iniziative speciali presso le postazioni del municipio VI e VII. A via Tovaglieri e via Anzio, i cittadini possono consegnare biciclette o parti di esse, supportando l’iniziativa dell’Associazione Ciclonauti. Questo programma mira a promuovere l’uso della bicicletta come alternativa sostenibile e incoraggiare la mobilità verde.

Presso la postazione di via Vincenzo Tieri, è stata attivata anche una raccolta differenziata per cellulari e tablet usati, organizzata dalla Cooperativa Sociale WAYS. Questo progetto offre la possibilità di dare nuova vita a dispositivi elettronici, incentivando il riuso e il riciclo dei materiali tecnologici.

Roma punta dunque a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della corretta gestione dei rifiuti, fornendo strumenti e opportunità per adottare comportamenti più responsabili. L’invito è a partecipare numerosi a queste giornate del riciclo, per contribuire alla salute del proprio quartiere e, di conseguenza, all’intera comunità.