Roma Burlesque Festival 2023: dal 10 al 13 ottobre la kermesse celebra 18 anni di burlesque

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Redazione

Il Roma Burlesque Festival torna nella Capitale dal 10 al 13 ottobre 2023, riprendendo le sue attività dopo un’interruzione di cinque anni. Questo evento, giunto alla sua undicesima edizione, festeggia 18 anni di burlesque in Italia e si svolgerà principalmente al Pigneto, presso l’Ellington Club, ma anche in diversi spazi culturali e artistici del quartiere. L’iniziativa si propone non solo come un momento di intrattenimento, ma anche come un’importante occasione di riflessione culturale e sociale attraverso mostre, talk e vari eventi dedicati a quest’arte.

una nuova sede per il burlesque a roma

L’Ellington Club come fulcro dell’evento

Dopo anni di attività che hanno avuto inizio nel 2009 al Micca Club, il festival si trasferisce nel quartiere Pigneto, un’area di Roma nota per la sua vivace scena culturale. Gli organizzatori, Alessandro Casella e Vera Dragone, hanno scelto l’Ellington Club come nuovo centro di attività del festival, creando un’atmosfera intima e coinvolgente per tutti i partecipanti. La scelta di questo spazio è diretta alla creazione di un ambiente che favorisca l’interazione tra performer e pubblico, rompendo le barriere tradizionali tra palco e platea.

Spazio per l’arte e la cultura

Oltre all’Ellington Club, il festival si estende in altri spazi culturali e commerciali del Pigneto, come Spazio Fotografico, Risma Bookshop e Mademoiselle Vintage Shop. Questi luoghi ospiteranno eventi collaterali, esposizioni e presentazioni di libri che esploreranno il ruolo del burlesque nel panorama culturale e sociale italiano, sottolineando l’importanza della comunità artistica che circonda questo genere.

il programma del rome burlesque festival

Apertura con la mostra di Francesco Minniti

L’inaugurazione del festival avverrà giovedì 10 ottobre con la mostra “Una Rolleiflex al tabarin”, allestita presso Spazio Fotografico. L’evento prevede l’esposizione di venti fotografie in bianco e nero di Francesco Minniti, un artista noto per il suo approccio vintage e analogico. La mostra offre uno sguardo unico sulla scena del burlesque romano contemporaneo, frutto di un lavoro di sei anni. L’apertura è prevista per le ore 18, e l’accesso è gratuito fino al 13 ottobre.

Performance e spettacoli al club

Alle ore 21 dello stesso giorno, l’Ellington Club accoglierà le prime performance della rassegna, con la presentazione di tre delle performer residenti: Sophie D’Ishtar, Nolita e Candy Rose. Le loro esibizioni mescolano danza e narrazione, invitando il pubblico a vivere storie di fascino ed esotismo. Ognuna delle artiste porta sul palco uno stile unico, promettendo una serata coinvolgente e ricca di emozione.

focus su dibattiti e incontri

Evolution of Burlesque in Italy

Venerdì 11 ottobre si svolgerà un talk dal titolo “18 anni di burlesque in Italia” presso Mademoiselle Vintage Shop, moderato da Fabrizia Ferrazzoli. L’incontro vedrà la partecipazione di pionieri del burlesque italiano, tra cui Alessandro Casella e Massimo Innocenti, che racconteranno l’evoluzione e i cambiamenti che hanno segnato questo genere in Italia nel corso degli anni. Questa conversazione rappresenta un’opportunità preziosa per comprendere come il burlesque si sia radicato nella cultura italiana e come abbia influenzato altri ambiti artistici.

Presentazione di “Conforme”

Nel pomeriggio di sabato 12 ottobre, l’attenzione si sposterà sulla presentazione del fumetto “Conforme“, organizzata presso Risma Bookshop. L’autrice Ilaria Palleschi dialogherà con la performer Nolita e Fabrizia Ferrazzoli per esplorare tematiche legate alla consapevolezza di sé e al medico della conformità dei corpi. Si tratta di un momento di dialogo che completa il panorama culturale del festival, toccando temi di rilevanza sociale.

chiusura della manifestazione

Ultimo giorno di eventi e performance finali

La manifestazione culminerà domenica 13 ottobre, con un talk dedicato “L’autodeterminazione del corpo femminile nella performance” alle 17 presso FanfullArt. Questo evento vedrà la partecipazione di Vera Dragone, Giuditta Sin e Argenta Luna, nuovamente moderati da Fabrizia Ferrazzoli, per un approfondimento di grande attualità. A seguire, la serata si concluderà con le ultime performance all’Ellington Club, dove le stelle del festival torneranno sul palco per brindare insieme al pubblico.

un festival da non perdere

Il Roma Burlesque Festival 2023 non è solo un evento di spettacolo, ma una manifestazione che celebra arte, cultura e sociabilità. Attraverso una serie di eventi collaterali e performance, il festival riesce a coinvolgere e unire la comunità, promettendo momenti di riflessione, divertimento e scoperta. Con il suo programma variegato e accuratamente pianificato, il RBF offre ai partecipanti un’opportunità unica per immergersi in un mondo di creatività.