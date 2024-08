Roma celebra il “Miracolo di Roma”: rievocazione storica e eventi musicali il 5 agosto

Ultimo aggiornamento il 4 Agosto 2024 by Redazione

Il 5 agosto, dalle 21.30 alle 24.00, la storica piazza di SANTA MARIA MAGGIORE a Roma sarà teatro della 41esima edizione del “Miracolo di Roma”, una rievocazione suggestiva del Miracolo della MADONNA DELLA NEVE, avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 agosto del 358 d.C. Questa tradizione secolare unisce spiritualità, cultura e divertimento, attirando numerosi visitatori e cittadini. L’evento, caratterizzato da un ricco programma musicale e altre attività, promette di offrire un’esperienza unica e coinvolgente.

Un evento che unisce storia e cultura

Programma ricco di attività

La manifestazione, organizzata dall’architetto CESARE ESPOSITO, offre un’ampia gamma di eventi che abbracciano la storia, la religione e la cultura. Ogni anno, “Il Miracolo di Roma” riporta in vita le tradizioni antiche, trasformando la piazza in un palcoscenico di emozioni e spiritualità. Con la partecipazione di artisti e personalità del mondo della musica e dello spettacolo, gli eventi sono disegnati per coinvolgere tutte le fasce di età. Quest’edizione si distingue anche per l’importante messaggio di pace, riflettendo sull’importanza di valori universali.

Tra le attese attività della serata, la musica si susseguirà in un crescendo di emozioni, arricchendo l’atmosfera con l’influsso delle note classiche e contemporanee. Gli spettatori potranno godere di un’esperienza completa, dalla storia sacra alla celebrazione artistica, rendendo omaggio a un evento che continua a fare la storia della capitale.

Piazze ribattezzate per l’occasione

Quest’anno, piazza di SANTA MARIA MAGGIORE verrà simbolicamente rinominata “Piazza della Pace”, in onore di Anna Guarino e di Papa Francesco. Questa scelta svela un messaggio profondo, rilevando l’impegno verso la pace in un periodo storico complesso. L’idea di ribattezzare la piazza rappresenta un invito a riflettere sui temi di unità e armonia tra i popoli, dando alla manifestazione un ulteriore significato.

Grandi performance musicali e sorprese

Chiari protagonisti della serata

La rievocazione storica sarà accompagnata da musiche che abbracciano una varietà di generi. La serata sarà aperta dalla fanfara dell’Arma dei Carabinieri, con la direzione del maestro DANILO DI SILVESTRO. Questa esibizione darà il via a un concerto di musica classica che metterà in scena talenti come il soprano MARY PROSPERI, la mezzosoprano GIULIA BARBERI e il baritono GIUSEPPE MILLI. La loro performance susciterà emozioni profonde, catturando l’essenza della celebrazione.

A seguire ci sarà un mini concerto del cantautore ANGELO SERSALI, che vivacizzerà l’atmosfera con le sue melodie contemporanee. Questi artisti, provenienti da diversi ambiti musicali, contribuiranno a creare un ambiente di condivisione e gioia. Sotto le stelle romane, il pubblico avrà l’opportunità di sperimentare un’unione di note e tradizione, a un passo dalla storia.

L’angelo volante della pace

Un momento particolarmente atteso sarà l’esibizione dell’ANGELLO VOLANTE DELLA PACE, Ilaria Venturi. Questa performance unica vedrà Ilaria volteggiare nel cielo, creando un’atmosfera quasi magica mentre i fiocchi di neve cadranno dolcemente, avvolgendo i partecipanti in una sensazione di meraviglia. La simbologia di questa esibizione, con la figura dell’angelo portatrice di pace, rappresenta un forte messaggio di speranza e unione. L’evento si concluderà con un’energia vibrante, ricordando a tutti il potere della musica e della spiritualità nel promuovere la pace e l’armonia tra gli esseri umani.