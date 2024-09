Roma colpita da un violento nubifragio: il III Municipio in emergenza e strade allagate

Ultimo aggiornamento il 9 Settembre 2024 by Redazione

Un forte nubifragio ha travolto Roma l’8 settembre, concentrandosi in particolare sul III Municipio, dove le strade sono diventate fiumi e i danni inflitti sono stati significativi. L’evento meteorologico ha evidenziato una volta di più la vulnerabilità della capitale italiana di fronte agli estremi climatici.

La furia dell’acqua colpisce il municipio

I danni alla sede di Piazza Sempione

Poco prima della mezzanotte, la furia dell’acqua ha investito il III Municipio, con particolare intensità in Piazza Sempione, sede degli uffici comunali. Qui, il maltempo ha causato allagamenti imponenti, dimostrando la debolezza delle infrastrutture della città nel fronteggiare eventi naturali estremi. Il minisindaco Paolo Marchionne ha descritto la situazione come drammatica, con i dipendenti comunali costretti a operare in condizioni critiche.

Durante il nubifragio, i blackout elettrici hanno colpito numerose zone, lasciando molte famiglie e uffici al buio per diverse ore. La Sala Consiliare è stata particolarmente colpita, inundata da vari centimetri d’acqua, interrompendo le operazioni fondamentali del Municipio e provocando l’inevitabile rinvio delle decisioni amministrative.

Marchionne ha dichiarato: “Abbiamo immediatamente messo in campo tutte le squadre disponibili per affrontare la situazione, ma i danni sono considerevoli. Occorrerà tempo per ripristinare la normalità.” Tuttavia, nonostante gli sforzi, è chiaro che la città necessita di maggiori investimenti e ristrutturazioni per prevenire tali futuri eventi.

Viabilità in tilt: strade sommerse e emergenze

L’impatto sulle infrastrutture stradali

Le conseguenze del nubifragio si sono ripercosse fortemente sulla viabilità locale, con strade chiave come via Valle Melaina, via Franco Sacchetti, via Giulio Antamoro e via Umberto Fracchia che si sono trasformate in torrenti impetuosi di acqua e fango. I residenti hanno vissuto momenti di intensa preoccupazione mentre i veicoli cercavano di districarsi tra le difficoltà create dall’allagamento.

Nonostante gli interventi di manutenzione effettuati sulle caditoie durante il mese di agosto, le reti di scolo non sono riuscite a gestire l’enorme quantità di pioggia. Marchionne ha sottolineato l’impegno profuso in passato: “Abbiamo fatto molto, ma evidentemente non è abbastanza.” Adesso si lavorerà a stretto contatto con l’Ufficio tecnico e la polizia locale per ricostruire e risolvere le criticità emerse.

Monitoraggio e prevenzione: il lavoro degli assessori

Matteo Zocchi, assessore all’Ambiente, ha evidenziato l’importanza di un monitoraggio costante dei punti critici del territorio e ha ribadito la necessità di essere pronti ad affrontare eventuali problemi futuri. “Il meteo sembra essere sempre meno prevedibile,” ha affermato, mettendo in guardia riguardo a potenziali ulteriori emergenze.

Dall’altra parte, Matteo Pietrosante, assessore ai Lavori Pubblici, ha messo in evidenza i limiti strutturali delle infrastrutture in situazioni di pioggia intensa. “Di fronte a bombe d’acqua come quella di ieri sera, è quasi inevitabile che si verifichino accumuli d’acqua. La nostra priorità è intervenire rapidamente per garantire un deflusso efficace e limitare i danni,” ha concluso.

Questo episodio mette in luce non solo le fragilità di Roma rispetto a eventi climatici estremi, ma anche la necessità di strumenti e politiche adeguate per affrontare l’emergenza climatica, migliorando l’infrastruttura urbana e offrendo maggiore sicurezza ai residenti.