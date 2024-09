Roma Jewelry Week 2023: ritorna l’evento dedicato al gioiello contemporaneo nella Capitale

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Redazione

La Roma Jewelry Week sta per tornare nella Capitale per la sua quarta edizione, arricchendo la scena culturale con un programma di eventi sin dal 25 settembre fino al 6 ottobre. Il culmine della manifestazione avrà luogo presso i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali. L’evento, che quest’anno si sviluppa ulteriormente per includere nuovi progetti, è dedicato alla valorizzazione della cultura del gioiello contemporaneo, un settore che continua a crescere e innovarsi. Con la partecipazione di artisti provenienti da tutto il mondo, la RJW si propone di celebrare la tradizione orafa unita alla modernità, confermando il ruolo di Roma come centro di eccellenza per questa forma d’arte.

Un evento di respiro internazionale

La valorizzazione della tradizione orafa

La RJW si impegna a promuovere la cultura del gioiello contemporaneo e delle sue radici storiche. L’evento è organizzato dall’associazione Incinque Open Art Monti, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Municipio I di Roma Centro e il Comune di Roma. Gotori Miguel, Assessore alla Cultura, ha sottolineato l’importanza di ospitare eventi di questa portata nei musei della Capitale, dove gli artisti possono interagire con un pubblico sempre più numeroso. Inoltre, Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, ha evidenziato come questo appuntamento serva per trasmettere l’importanza della tradizione orafa alle nuove generazioni.

Con il patrocinio della Regione Lazio e della Città metropolitana di Roma Capitale, la RJW non solo celebra il gioiello come opera d’arte, ma cerca anche di rafforzare il Made in Italy nel mondo. L’attenzione è rivolta a un pubblico diversificato, dai romani ai turisti, contribuendo così a creare un ambiente culturale vibrante e stimolante.

Un palinsesto ricco e variegato

La RJW 2023 vanta la partecipazione di oltre 170 artisti e designer provenienti da vari paesi. Questo fa della settimana un importante appuntamento interculturale, dove diverse visioni artistiche si intrecciano. I jewelry designer, gli artisti orafi, le gallerie, le scuole e le associazioni si uniranno per offrirsi come protagonisti di questa manifestazione e per rappresentare il gioiello contemporaneo come una narrazione artistica vera e propria.

Quest’anno il tema scelto per la RJW è “Infinito Barocco”, un richiamo ai caratteri distintivi di questo movimento artistico che si esprime attraverso un linguaggio visivo ricco di decorazioni e virtuosismi. Attraverso questo tema, l’evento invita una riflessione sulla natura dell’uomo e sulle relazioni interpersonali, sempre più rilevanti in un’epoca di connessioni digitali e globali.

Il programma della Rome Jewelry Week

Eventi e attività in programma

L’apertura della Roma Jewelry Week è avvenuta con la conferenza “Lo stato dell’Arte nel mondo del gioiello” presso Palazzo Valentini. Questo evento ha accolto artisti, designer e appassionati del settore, dando inizio a un ciclo di incontri e esposizioni. Al centro dell’attenzione, c’è stata la discussione riguardante l’importanza contemporanea del gioiello come mezzo espressivo. Le attività proseguiranno con esposizioni alla galleria Incinque Open Art Monti, dove residenti e artisti dialogheranno attraverso workshop e seminari.

Un’importante novità di quest’anno è l’inserimento della musica nel programma della RJW 2024, un’iniziativa pensata per coinvolgere i giovani creativi in modo multidisciplinare, arricchendo ulteriormente la formula del gioiello contemporaneo. Grazie a questo progetto, artisti musicali avranno una piattaforma per esibirsi, legando la loro arte a quella del gioiello.

Collaborazioni strategiche e riconoscimenti

La Roma Jewelry Week quest’anno segna anche la collaborazione con importanti eventi come la Florence Jewelry Week e la Venice Design Week, creando ponti tra la cultura orafa contemporanea e altre forme artistiche. Questi scambi favoriranno un dialogo internazionale, permettendo a nuovi talenti di emergere e farsi conoscere. Inoltre, il progetto “Infinito Barocco” ospiterà una mostra presso Villa Altieri, che fungerà da anteprima per le esposizioni principali, garantendo una visibilità già molto apprezzata.

Il supporto di istituzioni e partner privati dimostra l’intento di rendere la RJW un evento di riferimento nel panorama culturale europeo. La presenza di accademie e università, insieme ai nomi illustri del settore, testimoniano l’interesse e l’apprezzamento verso il gioiello come forma d’arte in continua evoluzione.

Un impegno per il futuro del gioiello contemporaneo

La RJW come piattaforma di promozione culturale

La Roma Jewelry Week non è solo un evento espositivo, ma una vera e propria piattaforma di dialogo e promozione per il gioiello contemporaneo. Grazie alla direzione artistica dell’architetto Monica Cecchini e alla consulenza di esperti nel settore, la manifestazione mira a coinvolgere un pubblico più ampio, creando sinergie tra artisti, istituzioni e appassionati.

Oltre a promuovere l’arte orafa, dunque, la RJW si propone anche di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della creatività e dell’inclusione nel campo del design e dell’arte in generale. L’apertura alla contaminazione tra le diverse espressioni artistiche rappresenta un importante passo verso la modernizzazione di un settore tradizionalmente legato all’arte iconica per eccellenza.

Verso una cultura del gioiello inclusiva e sostenibile

Il tema scelto per quest’anno, “Infinito Barocco”, è anche una riflessione sulle sfide attuali e sul desiderio di esplorare nuove possibilità artistiche. Così facendo, la RJW si impegna a far emergere il valore della bellezza nell’imperfezione, un concetto che si sposa perfettamente con le tendenze contemporanee verso la sostenibilità e il design inclusivo, offrendo opportunità a voci emergenti nel panorama del gioiello.

Le aspettative per la RJW 2023 sono elevate e l’evento promette di offrire un’esperienza unica sia per gli addetti ai lavori sia per il pubblico in generale. Con artisti di talento, interazioni stimolanti e l’affermazione di un forte messaggio culturale, la Roma Jewelry Week si conferma un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati del gioiello.