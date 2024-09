Roma, partono i lavori su via Cristoforo Colombo per il ripristino della carreggiata e migliorare la viabilità

Ultimo aggiornamento il 25 Settembre 2024 by Redazione

Un nuovo intervento ha preso avvio nella capitale, dove i lavori su via Cristoforo Colombo si preannunciano come un’importante iniziativa per garantire la sicurezza e l’efficienza della viabilità. Le autorità competenti hanno programmato una serie di lavori a partire da domani, per risolvere il problema del cedimento di un tratto laterale della strada. L’obiettivo è quello di creare un nuovo varco di collegamento tra la carreggiata centrale e la complanare diretta a Roma, in corrispondenza del km 13.6, all’altezza di Torrino Mezzocammino.

Interventi programmati e necessità di manutenzione

La chiusura della complanare per ripristino della sicurezza

La complanare di via Cristoforo Colombo ha subito un’interdizione al traffico per circa 250 metri all’altezza di via Armando Brasini, a causa di una notevole deformazione del manto stradale. Tale problema è attribuibile alla particolare conformazione del terreno sottostante, il quale sovraccarica la struttura stradale, rendendo necessaria una manutenzione ordinaria e straordinaria. L’intervento mira ad evitare il deterioramento ulteriore della viabilità, visto il rischio di ripercussioni non solo sulla strada stessa, ma anche sul traffico abitudinario di pendolari e automobilisti.

Dalle informazioni comunicate dagli enti preposti, emerge la decisione di aprire un nuovo varco al fine di consentire un accesso semplificato per gli automobilisti provenienti da Ostia. Tale operazione è accompagnata dalla creazione di nuova segnaletica per orientare i conducenti e durerà all’incirca una settimana. Alla fine di questo cantiere, sarà possibile immettersi in modo scorrevole dalla corsia centrale sulla complanare in corrispondenza dello svincolo Mezzocammino/Spinaceto, alleviando il carico di traffico sulla carreggiata principale.

La storia di problematiche legate alla pavimentazione

Negli ultimi mesi, via Cristoforo Colombo ha già subito un restringimento della carreggiata, una misura precauzionale adottata per fronteggiare le problematiche di pavimentazione che avevano suggerito una revisione del percorso stradale. Le indagini che sono state svolte dal Dipartimento dei Lavori pubblici hanno rivelato che il sottosuolo è composto da una complessa miscela di materiali, la quale rappresenta un fattore chiave nella deformazione della pavimentazione, rendendola irregolare. Queste condizioni richiedono un intervento sotto il pacchetto stradale, una manovra che prevede la chiusura temporanea della strada.

Analisi delle cause e intervento strutturale

Le indagini del Dipartimento e il monitoraggio del terreno

L’assessora ai lavori pubblici, Ornella Segnalini, ha dichiarato che l’attenzione verso la situazione di via Cristoforo Colombo è stata costante nel tempo. Gli accertamenti svolti nell’ultimo anno hanno consentito di tracciare un quadro dettagliato delle condizioni del terreno. Sono stati condotti studi di laboratorio dopo specifiche ispezioni sul campo, che hanno messo in evidenza il deterioramento del suolo a seguito di intense piogge che hanno colpito la capitale dopo un periodo di siccità.

La complessità dell’intervento e il futuro della viabilità

La necessità di procedere con operazioni di scavo e risanamento profondo per ripristinare la funzionalità della strada portano con sé una certa complessità. È essenziale garantire la piena efficienza di questa arteria primaria, la quale svolge un ruolo cruciale nel connettere diverse zone della città. In aggiunta a questi lavori, Anas è in fase di completamento di interventi sulle carreggiate centrali. Una volta terminati, il Dipartimento dei Lavori pubblici avvierà il rifacimento delle complanari, un altro passo essenziale per garantire la sicurezza dell’intero asse viario.

L’iniziativa di aprire un nuovo varco per l’accesso all’uscita del Gra nasce quindi da una volontà, sia di prevenire disagi ulteriori durante l’attuazione dei lavori, sia di migliorare la fluidità del traffico, un obiettivo fondamentale per qualsiasi intervento infrastrutturale in un contesto urbano complesso come quello di Roma.