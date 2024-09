Roma si prepara per l’Eternal City Scooterist Party: festa dedicata agli amanti degli scooter d’epoca

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

L’Eternal City Motorcycle Show 2024 accoglie un evento imperdibile per gli amanti degli scooter vintage: l’Eternal City Scooterist Party. In programma per una serata all’insegna della musica e della passione per i veicoli a due ruote, l’evento è organizzato da SIR Scooterclub Italiani Riuniti e promette di attrarre numerosi appassionati e possessori di scooter d’epoca, in particolare Vespe e Lambrette. La location scelta è il 704 Ristorante, situato in via Nasso snc, pronto a trasformarsi in un vero e proprio punto di incontro per tutti gli amanti della cultura scooteristica.

Un viaggio nei sapori romani

Cena tipica romana al 704 Ristorante

La serata avrà inizio alle ore 20 con una cena dedicata alla tradizione culinaria romana. Gli ospiti potranno gustare piatti tipici della cucina locale, all’insegna dei sapori autentici del Lazio, in una location accogliente e informale. Questo momento di convivialità sarà una sortita gastronomica perfetta prima di lasciarsi travolgere dall’atmosfera festosa del party successivo.

Il ristorante, conosciuto per la sua attenzione alla qualità degli ingredienti, offrirà un menù appositamente studiato per l’incontro, rispondendo alle esigenze e ai gusti di tutti. Sarà l’occasione giusta per socializzare e rompere il ghiaccio, magari scambiando aneddoti legati alla passione per gli scooter, mentre si gusta un buon piatto romano.

La scelta del 704 Ristorante rappresenta un omaggio al territorio, creando un legame forte tra la cultura alimentare e quella motociclistica. Uniche, aromatiche e ricche di storia, le pietanze rappresentano anche un simbolo della comunità locale. Questo connubio tra cucina e cultura scooteristica rende la serata ancora più speciale, ponendo l’accento sull’importanza di condividere momenti significativi attorno a un tavolo.

Un party per gli appassionati di scooter

Un evento musicale imperdibile, ingresso gratuito

Dalle ore 22 la serata si trasformerà in un’esperienza vibrante e coinvolgente con l’inizio del party, concepito per riscaldare gli animi degli amanti degli scooter. L’ingresso sarà gratuito, rendendo l’evento accessibile a tutti gli appassionati che vogliono immergersi nella cultura scooteristica.

La musica sarà la protagonista indiscussa della serata, con un mix di generi che spaziano dal Northern Soul all’Early Reggae, passando per il Rocksteady, il Ska, il R’n’B e il Britpop. Questi ritmi saranno mixati dai migliori DJ della scena scooterista italiana, i quali utilizzeranno esclusivamente vinili originali per garantire un suono fresco e autentico. Un’attenzione particolare sarà riservata alla cura della selezione musicale, che riflette la vastità e l’eclettismo della cultura scooteristica in Italia e nel resto d’Europa.

Questo aspetto rende il party non solo una mera occasione di festa, ma anche un momento per rivivere la storia della musica che ha colorato i raduni scooteristi negli anni. Il pubblico sarà coinvolto in un viaggio sonoro che promette di far ballare e divertire tutti, unendo le diverse generazioni di appassionati in una sola grande celebrazione.

La partecipazione degli scooter club

Incontro di passione e amicizia tra club di scooter

L’Eternal City Scooterist Party vedrà la partecipazione di dieci Scooter Club, sottolineando la comunità e la rete di legami creati attorno alla passione per gli scooter d’epoca. Tra i club presenti ci saranno i rappresentanti dei Scarburati SC di Roma, i Drinkin’ and Drivin’ di Firenze, e molti altri attivi in tutto il territorio nazionale. Ogni club porterà con sé la propria energia e il proprio vivace spirito, contribuendo a rendere la serata un grande successo.

Questa collaborazione non è solo un modo per fare festa, ma è anche un segnale forte della solidarietà e del supporto reciproco che caratterizzano il mondo degli scooteristi. Si tratterà di un’occasione per incontrarsi, scambiare idee, condividere esperienze e celebrare l’unità di un movimento che continua a crescere e a evolversi nel tempo.

La presenza di club da diverse regioni, tra cui Ferrara, Siena, Velletri, e Portogruaro, rende l’evento un vero melting pot di culture e storie, tutte legate da un’unica passione: quella per gli scooter a marce. Questo incontro di diversi club offrirà anche spunti di confronto e scambio su temi importanti, come l’organizzazione di eventi futuri e la promozione della cultura scooteristica in Italia.

L’Eternal City Scooterist Party rappresenta quindi un’importante occasione di socializzazione e affermazione della cultura scooterista, pronta a vivere una serata indimenticabile, all’insegna delle due ruote, della musica e del buon cibo.