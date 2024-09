Roma-Venezia: Ivan Juric ufficializza i ventitré convocati per la sesta giornata di Serie A

Ultimo aggiornamento il 28 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Con il match Roma-Venezia che si svolgerà domani, domenica 29 settembre, alle 15 presso lo stadio Olimpico, l’attenzione è rivolta alla formazione che il tecnico Ivan Juric schiererà in campo. Questa partita è cruciale non solo per il prosieguo del campionato di Serie A, ma anche per il morale e le ambizioni di entrambe le squadre, che cercano di ottenere punti fondamentali.

I convocati di Juric per il match

Ivan Juric ha comunicato la lista ufficiale dei ventitré giocatori convocati per la sfida contro il Venezia. Tra i nomi presenti spiccano quelli di Paulo Dybala e Zeki Çelik, due calciatori di grande impatto per le dinamiche di gioco della Roma. Dybala, esperto attaccante, porta dinamicità e creatività, mentre Çelik, difensore, ha dimostrato solidità e capacità di supportare l’attacco.

Assenze importanti

Nonostante la presenza di giocatori di qualità, la squadra dovrà fare a meno di alcuni elementi fondamentali. Rimangono indisponibili i calciatori Le Fée e Zalewski, la cui assenza potrebbe influenzare le scelte tattiche del mister. Entrambi sono stati titolari in diverse occasioni e la loro mancanza si fa sentire, soprattutto in un confronto delicato come quello contro il Venezia.

Il rientro di Pellegrini

Una nota positiva per il team romano è il ritorno in squadra di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista, che ha dimostrato nel corso della sua carriera di essere un perno fondamentale per la squadra, è pronto a dare il suo contributo dopo aver superato il periodo di indisponibilità. La sua presenza a centrocampo potrebbe fare la differenza sia in termini di classe che di visione di gioco, così come la facilità nel servire i propri compagni in attacco.

Impatto strategico sul campo

Il rientro di Pellegrini potrebbe essere un punto di svolta per la Roma, tenendo conto delle sue capacità di leggere le situazioni di gioco e di organizzare le trame offensive. La sfida contro il Venezia si preannuncia quindi avvincente, con un tecnico che ha diverse opzioni in attacco da considerare. L’approccio di Juric dovrà essere calibrato per affrontare una squadra veneziana che, pur avendo avuto alti e bassi in stagione, punterà a sfruttare ogni opportunità di conquistare punti preziosi in trasferta.

Preparazioni in vista della partita

In vista di questo importante incontro, la squadra ha intensificato le preparazioni, con un focus particolare sulle prove tattiche e sui corridoi di attacco per massimizzare la loro efficacia. Gli allenamenti hanno visto un mix di lavoro atletico e tecnico, con il mister che ha insistito sul pressing alto e sulla necessità di mantenere la concentrazione per tutta la durata della gara.

Aspettative da entrambe le squadre

Entrambe le formazioni scenderanno in campo con l’obiettivo di conquistare punti che potrebbero rivelarsi decisivi per il rispettivo cammino in campionato. Mentre la Roma spera di sfruttare il fattore casa, il Venezia si prepara a sorprendere, consapevole che un risultato positivo potrebbe galvanizzare l’ambiente e restituire fiducia ai giocatori e ai tifosi.

L’attesa cresce per questo importante scontro di Serie A, con i tifosi ansiosi di vedere come si sviluppa la partita e se la Roma riuscirà a ottenere una vittoria significativa sul proprio campo.