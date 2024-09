Saipem ottiene un contratto milionario da QatarEnergy per il potenziamento del North Field

Ultimo aggiornamento il 15 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Saipem ha recentemente annunciato di aver siglato un contratto EPC offshore con QatarEnergy, un passo fondamentale verso la sostenibilità della produzione del giacimento di gas naturale North Field, situato al largo della costa nord-orientale del Qatar. Questo progetto è cruciale per l’economia energetica della regione e segna un significativo traguardo per la compagnia italiana, caratterizzato da un valore complessivo di circa 4 miliardi di dollari.

Dettagli del contratto e impatti sul progetto

La missione del North Field production sustainability offshore compression program

Il progetto “North Field production sustainability offshore compression program” ha l’obiettivo di ottimizzare la produzione di gas naturale nel giacimento di North Field, uno dei più grandi del mondo. La realizzazione di questo progetto permetterà non solo di garantire una maggiore efficienza produttiva, ma anche di assicurare la sostenibilità ambientale, aspetto fondamentale in un contesto globale sempre più attento alla riduzione delle emissioni. Saipem si occuperà di una serie di attività cruciali, dall’ingegneria all’installazione, tutte mirate a supportare l’espansione delle capacità del giacimento.

Le componenti funzionali del progetto

Il contratto conferito a Saipem prevede la costruzione di sei piattaforme offshore, che giocheranno un ruolo chiave nella compressione e gestione del gas naturale. Inoltre, la realizzazione di circa 100 km di condotte sottomarine rigide, realizzate in una lega anticorrosiva e di diametro variabile tra 24 e 28 pollici, permetterà il trasporto del gas dal giacimento verso i punti di lavorazione e raffinazione. Saranno installati anche 100 km di cavi compositi e 150 km di cavi in fibra ottica, essenziali per il monitoraggio e il controllo delle operazioni, a garanzia di un’operatività impeccabile.

Precedenti contratti e consolidamento della presenza di Saipem in Qatar

Il contratto precedente e l’evoluzione dei progetti

Questo importante contratto si aggiunge a un pacchetto EPC che Saipem ha ottenuto nell’ottobre 2022 per il progetto North Field Production Sustainability Offshore Compression Complexes – COMP 2. Tale progetto era già in fase di esecuzione e ha consultato diverse attività ingegneristiche e di costruzione necessarie. La continua fiducia di QatarEnergy nei confronti di Saipem è un chiaro indicatore della reputazione solida dell’azienda nel gestire opere infrastrutturali complesse e articolate.

Il futuro di Saipem nel settore energetico del Qatar

Questo successo non solo rafforza la posizione di Saipem in Qatar, ma evidenzia anche il crescente impegno della compagnia nell’affrontare le sfide dell’industria energetica moderna, tra cui la necessità di innovazione e sostenibilità. La proroga di partnership con uno dei leader mondiali nel settore energetico come QatarEnergy, avvalora ulteriormente il track record di Saipem in tutto il Medio Oriente, dove l’azienda sta espandendo la propria influenza attraverso iniziative strategiche e investimenti a lungo termine.

Il contratto recentemente acquisito rappresenta quindi non solo un’opportunità economica, ma anche un passo significativo verso la costruzione di un futuro energetico sostenibile, in linea con le tendenze globali in materia di sostenibilità e sviluppo responsabile delle risorse naturali.