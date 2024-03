Sandokan con Can Yaman: L’Incantevole Scenario di Produzione

Un’Esplorazione nel Mondo di Sandokan

La nuova serie televisiva Sandokan, con Can Yaman come protagonista, si prepara ad avviare la sua avventurosa produzione. Questo ambizioso progetto, realizzato da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, si basa sulla celebre saga creata da Emilio Salgari. L’amato attore turco Can Yaman interpreterà il ruolo precedentemente ricoperto da Kabir Bedi, promettendo di offrire al pubblico un’interpretazione avvincente e coinvolgente.

Il Fascino dell’Ambiente in Calabria

Il set di Sandokan sarà allestito in Calabria, più precisamente a Lamezia Terme. Gli sforzi sono già in corso per ricostruire la colonia inglese di Labuan, ispirata agli scenari descritti nei romanzi di Salgari che narrano le avventure de La Tigre della Malesia. Questo luogo storico e suggestivo promette di conferire una peculiarità unica e autentica alla serie, trasportando gli spettatori in mondi lontani e fantastici.

Commenti degli Addetti ai Lavori

Luca Bernabei, Amministratore Delegato di Lux Vide, ha descritto Sandokan come un progetto di intrattenimento straordinario che farà sognare il pubblico, coinvolgendo tutte le generazioni davanti allo schermo televisivo. Attraverso un lungo processo di sviluppo, l’epica saga di Sandokan è stata trasformata in una serie televisiva internazionale con un taglio moderno e accattivante, pronta a conquistare il cuore del pubblico globale.

Anche Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, si è espressa con entusiasmo riguardo al ritorno di Sandokan sullo schermo. La reintroduzione di questo titolo iconico rappresenta un evento senza precedenti nella storia della Rai, promettendo una versione completamente rinnovata e affascinante che illuminerà la prossima stagione televisiva del servizio pubblico italiano.

Casting e Preparativi: Dietro le Quinte di Sandokan

Con l’attesa per l’esordio di Sandokan e Can Yaman che cresce, i casting per la serie sono già in corso per il periodo di riprese previsto tra aprile e agosto 2024 a Roma. Secondo le informazioni di Casting News, si cercano attori per ruoli minori, figurazioni speciali e comparse. La ricerca è aperta ai residenti e domiciliati a Roma e nei dintorni, offrendo un’opportunità unica per partecipare a un progetto ambizioso e di respiro internazionale.

Le Figure Ricercate e i Requisiti Specifici

I casting sono alla ricerca di uomini e donne di varie età, inclusi bambini di origini diverse come africane, caraibiche, cubane, cinesi, indiane, coreane o del sudest asiatico. I requisiti specifici riguardano le caratteristiche fisiche e somatiche conformi all’ambientazione storica, con esclusione di elementi moderni come tatuaggi visibili o trucco permanente. Per i ruoli minori, è richiesta anche una buona conoscenza della lingua inglese a livello madrelingua, garantendo un’esperienza di alto livello per tutti i partecipanti.

Dettagli della Selezione e le Prospettive Future

I casting si terranno a Roma il 25 e il 26 marzo, offrendo a talenti emergenti e appassionati di cinema la possibilità di far parte di un progetto ambizioso e innovativo come Sandokan. Questo nuovo adattamento promette di portare sullo schermo una storia epica e avvincente, arricchita dalla presenza carismatica di Can Yaman e dall’ambientazione suggestiva della Calabria. Rimanete aggiornati su optimagazine.com per tutte le ultime novità riguardanti Sandokan e il suo affascinante dietro le quinte.