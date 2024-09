Scadenza dei bandi UniCamillus: opportunità per aspiranti studenti di medicina e professioni sanitarie

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2024 by Redazione

Le scadenze si avvicinano per gli aspiranti studenti che desiderano iscriversi ai test di ammissione per i corsi di laurea dell’Università UniCamillus. Questa rinomata istituzione offre percorsi formativi in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Professioni Sanitarie, tutti caratterizzati dal numero chiuso. In questo articolo, esploreremo dettagli e date importanti per la partecipazione a questi test, fornendo un quadro esaustivo delle opportunità disponibili per gli studenti interessati.

Corsi di laurea in medicina e chirurgia: sedi e posti disponibili

Dettagli sui corsi di laurea

La facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università UniCamillus si distingue per le sue diverse sedi in Italia, ognuna con specifiche opportunità di formazione e posti disponibili. In particolare, il corso di Laurea Magistrale a ciclo unico viene offerto in tre località: Roma, Venezia e Cefalù.

Roma : La sede di Roma offre corsi in lingua inglese e dispone di 210 posti per i nuovi iscritti.

: La sede di offre corsi in lingua inglese e dispone di per i nuovi iscritti. Venezia : La nuova sede aperta nel 2023 presso l’ Irccs San Camillo del Lido di Venezia , offre corsi in lingua italiana con 48 posti disponibili.

: La nuova sede aperta nel 2023 presso l’ del , offre corsi in lingua italiana con disponibili. Cefalù: Presso l’ospedale della Fondazione Giglio, sono disponibili 80 posti per chi desidera studiare in lingua italiana.

Tutti gli aspiranti studenti hanno l’opportunità di iscriversi ai test di ammissione per tutte le sedi, con prove d’esame programmate in orari diversi. La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 23 settembre 2024 alle ore 13:00, un’importante data per coloro che aspirano a entrare nel mondo della medicina.

Modalità di partecipazione e test di ammissione

Per accedere ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, i candidati devono superare un test di ammissione che rappresenta una prova cruciale. La quota di partecipazione al test deve essere versata una sola volta, indipendentemente dal numero di sedi per cui ci si iscrive. Tali modalità assicurano un processo di iscrizione snello e coordinato.

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Durata e struttura del corso

Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, della durata di sei anni, si svolge esclusivamente nella sede romana dell’Università UniCamillus, con corsi erogati in lingua italiana. La disponibilità è limitata a 28 posti per il prossimo test.

Scadenza iscrizioni e modalità

Le iscrizioni per i test di ammissione a questo corso sono aperte fino al 23 settembre 2024 alle ore 13:00. Come per il corso di Medicina, anche in questo caso i candidati possono registrarsi online e pagare una sola quota per la partecipazione.

Professioni sanitarie: corsi e opportunità

Diversificazione dei corsi offerti

L’Università UniCamillus offre cinque distinti percorsi accademici triennali per le Professioni Sanitarie, comprendenti sia corsi in lingua italiana che in lingua inglese. Questa vasta gamma di opzioni consente agli studenti di scegliere il percorso più adatto alle proprie aspirazioni professionali.

Corsi in lingua inglese

Infermieristica : 19 posti disponibili

: disponibili Fisioterapia : 32 posti disponibili

: disponibili Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia: 16 posti disponibili

Corsi in lingua italiana

Ostetricia : 48 posti disponibili

: disponibili Tecniche di laboratorio biomedico: 65 posti disponibili

Scadenza e modalità di test

Per quanto riguarda le Professioni Sanitarie, la scadenza per l’iscrizione ai test è fissata al 16 settembre 2024 alle ore 13:00. Anche in questo caso, gli interessati possono partecipare ai test nella loro lingua preferita pagando una sola quota.

Modalità telematica per i test: innovazione e accessibilità

Test online e struttura delle prove

UniCamillus ha adottato una modalità telematica per le prove di selezione, consentendo agli aspiranti studenti di sostenere il test direttamente dal proprio domicilio. Il test consiste in 60 domande a risposta multipla da completare in un’ora, una scelta innovativa che mira a semplificare e rendere più accessibile il processo di ammissione.

Date importanti per i test

Le date stabilite per i test differiscono a seconda del corso di laurea:

– 27 settembre: Medicina e Chirurgia

– 26 settembre: Odontoiatria e Protesi Dentaria

– 20 settembre: Professioni Sanitarie

Per iscriversi, è necessario procedere tramite la piattaforma telematica dell’università. Per ulteriori informazioni relative ai bandi e ai dettagli sull’iscrizione, è possibile visitare il sito ufficiale di UniCamillus all’indirizzo unicamillus.org/it/i-nuovi-bandi/, inviare un’e-mail a infocenter@unicamillus.org o contattare il numero telefonico 06 40 06 40.

Le scadenze si avvicinano, e le aspirazioni di molti studenti sono pronte a concretizzarsi in percorsi accademici di prestigio e opportunità professionali.