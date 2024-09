Scadenza iscrizioni test di ammissione UniCamillus per medicina, odontoiatria e professioni sanitarie

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Le iscrizioni ai test di ammissione dell’Università UniCamillus stanno per chiudere. Gli aspiranti studenti hanno l’opportunità di candidarsi ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, oltre a diversi Percorsi Accademici in Professioni Sanitarie. La crescente domanda di professionisti nel settore medico e sanitario rende questi corsi particolarmente ambiti, e le scadenze ravvicinate richiedono un’attenzione particolare da parte dei candidati.

Corsi di laurea in medicina e chirurgia: informazioni essenziali

Sedi e posti disponibili

L’Università UniCamillus offre la possibilità di iscriversi ai test di ammissione per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in tre sedi distinte. La sede principale si trova a Roma, dove il corso viene offerto in lingua inglese con 210 posti disponibili. Inaugurato nel 2023, il corso nella sede di Venezia presso l’IRCCS San Camillo del Lido offre 48 posti per chi opta per la lingua italiana. Cefalù, il più recente ingresso nell’offerta formativa, dispone di 80 posti nel prestigioso ospedale della Fondazione Giglio, anch’esso in lingua italiana. Gli studenti possono partecipare al test per tutte e tre le sedi, pagando una sola quota di partecipazione.

Scadenza e modalità di iscrizione

La scadenza per le iscrizioni ai test è fissata per il 23 settembre 2024 alle ore 13:00. Gli esami sono organizzati in orari differenti per garantire che gli studenti abbiano l’opportunità di iscriversi a più corsi. È importante tenere a mente che per accedere a questi corsi, dove i posti sono limitati, è necessario superare il test di ammissione. Questo processo non solo valuta le capacità accademiche degli studenti, ma dimostra anche il loro impegno verso una carriera nel campo medico.

Odontoiatria e protesi dentaria: requisiti di accesso

Dettali sul corso e posti disponibili

Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, che dura sei anni, è disponibile esclusivamente nella sede di Roma e prevede 28 posti per i nuovi candidati. Questo corso, essenziale per formare specialisti nell’area della salute orale, richiede anche agli aspiranti studenti di partecipare a un test di ammissione.

Tempistiche e registrazione

Anche in questo caso, le iscrizioni chiudono il 23 settembre 2024 alle ore 13:00. Gli studenti interessati devono registrarsi in tempo utile, poiché le domande saranno valutate in base a criteri accademici specifici. La preparazione per il test è fondamentale, considerando la competitività degli iscritti.

Professioni sanitarie: corsi e opportunità

Offerta formativa e numeri

Per quel che riguarda le Professioni Sanitarie, UniCamillus offre cinque corsi di laurea triennali. Tre di questi programmi sono disponibili in lingua inglese: Infermieristica con 19 posti, Fisioterapia con 32 posti e Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia con 16 posti. Due corsi, Ostetricia e Tecniche di Laboratorio Biomedico, sono invece erogati in lingua italiana e offrono rispettivamente 48 e 65 posti. Questa varietà di corsi consente agli studenti di scegliere il percorso accademico più adatto alle loro aspirazioni professionali.

Scadenze e modalità d’iscrizione

Sulla scadenza, il termine per iscriversi ai test di ammissione per i corsi di Professioni Sanitarie è previsto per il 16 settembre 2024 alle ore 13:00. Anche in questo caso, la registrazione avviene online, e gli studenti hanno la possibilità di iscriversi a più corsi nella stessa lingua, pagando una sola volta la quota di partecipazione. Qualora decidessero di competere per corsi in lingue diverse, dovranno effettuare due iscrizioni separate.

Modalità di selezione e svolgimento dei test

Prova telematica e struttura

I test di ammissione per tutti i corsi di laurea menzionati si svolgeranno in modalità telematica, permettendo agli studenti di sostenere l’esame direttamente dalla comodità della propria casa. Ogni test consisterà in 60 domande a risposta multipla, con un tempo massimo di 60 minuti per completarlo.

Date e procedure

Le date dei test sono come segue: il 27 settembre per Medicina e Chirurgia, il 26 settembre per Odontoiatria e Protesi Dentaria e il 20 settembre per Professioni Sanitarie. È fondamentale per gli studenti registrarsi tramite la piattaforma online di UniCamillus per assicurare la propria partecipazione. Maggiori informazioni sui bandi aperti e sui procedimenti attuabili sono disponibili sul sito ufficiale dell’università, oppure possono essere richieste via email o telefonicamente.