Scandalo a “Affari Tuoi”: Floriana Caravello perde un altro pacco da 300mila euro

Nella recente puntata del game show di RaiUno condotto da Amadeus, andata in onda domenica 3 marzo, la 30enne Floriana Caravello ha fatto parlare di sé accettando l’offerta del Dottore da 80 mila euro insieme alla sorella Rossella. Originaria di Trento e dipendente di Poste Italiane, Floriana ha conquistato il pubblico grazie alla sua personalità vivace e al suo incantevole sorriso.

Una famiglia di successo: Rossella e Floriana Caravello

Le due sorelle Caravello, accompagnate dal fratello Francesco, hanno entrambe conquistato il cuore del pubblico. Entrambe fidanzate con due sportivi, le “sisters Caravello” hanno divertito il pubblico con le loro storie d’amore. Floriana, in particolare, ha scatenato il pubblico sui social, ricevendo complimenti e dichiarazioni d’affetto. Non è mancata nemmeno la proposta di spostare la capitale d’Italia da Roma a Trento in suo onore.

Le radici siciliane di Floriana e Rossella Caravello

Durante la puntata, Floriana ha rivelato il valore che lei e i suoi familiari attribuiscono al duro lavoro e al risparmio. Cresciute a Trento ma con radici siciliane, le sorelle Caravello hanno raccontato di come i genitori li abbiano educati al rispetto dei soldi e al perseguimento degli obiettivi con impegno e sacrificio. Una lezione che ha segnato la vita di queste due giovani donne di successo.