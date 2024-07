Scandalo Divorzio: Shannen Doherty Sfida Kurt Iswarienko

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Francesca Monti

Durante un intervento per il tumore al cervello, la star ha appreso dell’inganno del marito, provocando un’ulteriore complicazione alla sua situazione già delicata. Secondo quanto riportato da “People”, Iswarienko sembra voler ritardare il processo di divorzio per evitare di corrispondere il mantenimento richiesto dall’attrice.

Doherty ha espresso il suo disappunto tramite “People”, sottolineando l’ingiustizia della situazione e denunciando il comportamento di Iswarienko. L’attrice afferma di aver bisogno di supporto economico in quanto la malattia le impedisce di lavorare e il suo reddito futuro subirà un forte calo con la fine delle trasmissioni di “Streghe”.

Chiedendo circa 15mila dollari mensili, oltre a coprire spese legali e aggiuntive, Doherty evidenzia la sua necessità di sostegno finanziario. Tuttavia, l’ex marito contrasta tali richieste, affermando di voler solo il meglio per entrambi.

Con lo stop delle trasmissioni del suo show e la perdita di capacità lavorativa a causa della malattia, l’attrice potrebbe affrontare gravi complicazioni economiche e sanitarie in futuro, creando una situazione incerta per la sua vita e il suo benessere.

La vicenda tra Shannen Doherty e Kurt Iswarienko continua a suscitare polemiche e incertezze sul futuro dell’attrice, la cui lotta contro il cancro si intreccia ora con una complessa battaglia legale. Resta da vedere come si evolverà la situazione e se la giustizia riuscirà a garantire alla star la stabilità di cui ha bisogno in un momento così delicato della sua vita.

Kurt Iswarienko: Kurt Iswarienko è il marito di Shannen Doherty, un fotografo e regista con cui l’attrice si è sposata nel 2011. È coinvolto in una controversia legale con Doherty riguardo al divorzio e al supporto finanziario.

“Streghe”: “Streghe” è una serie TV degli anni ’90 e inizio 2000 in cui Shannen Doherty ha interpretato uno dei ruoli principali. La serie ha avuto un grande seguito ed è ancora amata dai fan di tutto il mondo.

