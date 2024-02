Scelta tra dieta veg o chetogenica: impatto sulla riprogrammazione del sistema immunitario

Dieta chetogenica vs dieta vegana: quale influenza il sistema immunitario?

Un recente studio pubblicato su Nature Medicine ha rivelato che sia la dieta chetogenica che quella vegana possono avere un impatto significativo sul sistema immunitario delle persone. I ricercatori hanno osservato che entrambe le diete sono in grado di “riprogrammare” il sistema immunitario, potenziando i diversi rami dell’immunità.

Lo studio, condotto su un gruppo di 20 persone, ha dimostrato che solo due settimane di dieta controllata sono sufficienti per ottenere risultati significativi. Secondo gli autori dello studio, questi risultati potrebbero aprire nuove strade per la prevenzione e il trattamento delle malattie basate sulla dieta.

I ricercatori hanno voluto esplorare l’impatto delle due diete sul sistema immunitario umano, poiché l’influenza della nutrizione su questo aspetto rimane in gran parte sconosciuta. I partecipanti allo studio hanno seguito una dieta chetogenica o vegana per 14 giorni, poi hanno cambiato regime alimentare per altre due settimane. L’ordine in cui hanno seguito le diete non ha influenzato i risultati.

Entrambe le diete hanno mostrato un aumento dei livelli di cellule T e di cellule natural killer (NK), che sono fondamentali per combattere le malattie. Tuttavia, ogni dieta ha avuto effetti caratteristici distinti sul sistema immunitario.

La dieta chetogenica, ad alto contenuto di grassi e a basso contenuto di carboidrati, ha mostrato un’attivazione più pronunciata del sistema immunitario adattativo, che risponde a specifici agenti patogeni. Inoltre, ha avuto un impatto significativo sulla composizione e sulla funzione del microbioma.

D’altra parte, la dieta vegana, basata esclusivamente su alimenti vegetali, ha portato a un aumento dei processi del sistema immunitario innato, che rappresenta la prima linea di difesa contro i patogeni.

Secondo gli esperti, questi risultati potrebbero avere implicazioni per gli interventi nutrizionali mirati. “Cambiare ciò che si mette nel piatto può influire sull’operato delle difese dell’organismo con azioni mirate che le potenzino dove serve”, affermano gli autori dello studio.

In conclusione, sia la dieta chetogenica che quella vegana possono influenzare il sistema immunitario in modi diversi. La scelta tra le due dipende dagli obiettivi individuali. Tuttavia, questi risultati aprono nuove prospettive per l’utilizzo della dieta come opzione terapeutica per la prevenzione e il trattamento delle malattie.

