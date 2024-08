Scopri i food trend estivi del 2024: tè, mango e feste a tema tra le nuove tendenze culinarie

Ultimo aggiornamento il 23 Agosto 2024 by Redazione

L’estate del 2024 porta con sé un’ondata di tendenze culinarie affascinanti, ispirate da fenomeni virali sui social e da nuove scoperte gastronomiche. Le celebrazioni a tema, i dolci a base di mango e le bevande a base di tè stanno prendendo piede e promettono di arricchire gli eventi estivi. Analizziamo le tendenze più rilevanti che stanno colpendo il mondo della gastronomia.

Festa del tè a tema Bridgerton

Grazie al successo della serie TV Bridgerton, sempre più persone stanno organizzando feste del tè ispirate ai magnifici eventi della nobiltà. Le ricerche online relative a questo tema hanno registrato un incremento del 430%, suggerendo un forte interesse per il concept. Gli appassionati non cercano semplicemente ricette per un delizioso high tea, ma anche idee per decorazioni che creino un’atmosfera d’epoca.

In un party in stile Bridgerton, non possono mancare elementi come tovaglie delicate, porcellane eleganti e, naturalmente, fiori freschi. I colori pastello, come il rosa e l’azzurro, sono tra i preferiti, rendendo l’ambiente luminoso e invitante. Inoltre, una grande attenzione va dedicata al cibo stesso, con scones, pasticcini e biscotti preparati con ricette che richiamano l’epoca regency. Questa tendenza alimenta anche eventi sociali, dove amici e familiari possono riunirsi per gustare deliziosi tè assortiti, trasformando un semplice brunch in un’esperienza memorabile.

Il mango: protagonista indiscusso

Il mango si riconferma come uno dei frutti più amati dell’estate, spingendo utenti e appassionati di cucina a cercare ricette innovative. La popolarità del “mango float“, un dessert filippino composto da strati di biscotti, panna montata e mango, ha visto un’impennata nelle ricerche del 3700%. Questo dolce, fresco e invitante, si presenta come un’alternativa originale al tradizionale tiramisù, attirando l’attenzione sui social media per la sua estetica accattivante.

Oltre al mango float, altre preparazioni come gelatine e budini a base di mango sono in voga, così come le crêpe farcite e il mango sago, un dolce rinfrescante perfetto per le calde giornate estive. La versatilità di questo frutto permette di utilizzare il mango in numerosi piatti, dall’antipasto al dessert, rendendolo un must per ogni menu estivo.

Avocado: il sempreverde versatile

Non sorprende che l’avocado continui a mantenere il suo posto d’onore nel panorama culinario estivo. Le ricette che lo vedono protagonista, spesso abbinato a pane tostato, sono estremamente popolari. Tuttavia, anche le versioni dolci, come dolci a base di avocado, stanno guadagnando attenzione. Nel contesto delle nuove tendenze, l’avocado è spesso utilizzato in frullati rinfrescanti e gelati, amato per il suo sapore cremoso e nutritivo.

In aggiunta, si stanno diffondendo anche varianti salate, come le chips di avocado, che offrono uno snack leggero e sano. Questo frutto continua a sorprendere per la sua adattabilità e sta diventando un ingrediente chiave non solo per piatti principali ma anche per dolci innovativi, ampliando ulteriormente la sua versatilità in cucina.

Lievito madre: il ritorno ai classici della panificazione

Nonostante il caldo estivo possa scoraggiare i panificatori alle prime armi, la passione per il lievito madre rimane forte. Un aumento delle ricerche del 300% per i bagel a lievitazione naturale dimostra che molti cercano di reinventare i classici della panificazione. Questa tendenza apre un mondo di possibilità, che include preparazioni come tortillas, crostini e pane dolce con cannella e uvetta.

La panificazione con lievito madre non solo offre un sapore ricco e complesso, ma è anche un modo per connettersi con le tradizioni culinarie. Risveglia l’interesse per la cucina fatta in casa e spinge molti a sperimentare con diversi ingredienti, migliorando costantemente le proprie tecniche culinarie.

Il tè come alternativa rinfrescante

L’estate del 2024 segna un cambiamento nelle abitudini di consumo delle bevande, con una crescente preferenza per il tè rispetto al caffè. Le ricerche relative a ricette di tè, come il tè persiano, hanno mostrato un aumento del 550%. Questa tendenza si riflette nella varietà di preparazioni: dal tè matcha al latte, fino a tè freddi rinfrescanti, come quello alla fragola o al latte di cocco.

Queste bevande non solo offrono un’alternativa sana e rinfrescante, ma possono anche essere preparate in casa, garantendo così freschezza e qualità. La riscoperta di tè artigianali, specialmente quelli al limone, permette agli appassionati di personalizzare le ricette secondo il proprio gusto, favorendo un’esperienza culinaria unica durante i caldi mesi estivi.

Queste tendenze culinarie non solo arricchiscono il panorama gastronomico, ma offrono anche spunti per momenti di convivialità e socializzazione, rendendo l’estate 2024 un periodo da vivere all’insegna del gusto e della creatività in cucina.