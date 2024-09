Screening del tumore al polmone: l’appello della Sict per una diagnosi precoce accessibile a tutti

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Redazione

La diagnosi precoce del tumore al polmone rappresenta una tematica cruciale per la salute pubblica in Italia. Il presidente della Società italiana di chirurgia toracica, Francesco Facciolo, ha recentemente lanciato un forte appello per implementare un programma di screening a livello nazionale. Questa iniziativa è stata presentata durante una conferenza stampa a Roma, in concomitanza con il rilascio del nuovo Position Paper “Tumore al polmone: la via maestra è la diagnosi precoce“, redatto con il supporto non condizionato di Johnson & Johnson MedTech. L’obiettivo è rendere lo screening più accessibile, attraverso una rete di medici di medicina generale, farmacie e punti vendita della grande distribuzione.

La necessità di un programma di screening nazionale

Un intervento urgente per la salute pubblica

Francesco Facciolo ha sottolineato l’importanza di dotare il territorio nazionale di un programma di screening efficace, capace di giungere a tutti i cittadini. Le statistiche mostrano che il tumore al polmone è uno dei più letali e che la diagnosi tardiva complica notevolmente le possibilità di cura. Secondo Facciolo, è essenziale che ci sia un impegno collettivo per garantire che ogni persona, specialmente coloro che presentano fattori di rischio come la familiarità o il fumo, possa accedere a controlli regolari.

Coinvolgimento di professionisti sanitari e istituzioni

Per facilitare l’accesso agli screening, Facciolo ha proposto di coinvolgere attivamente non solo i medici di medicina generale, ma anche le farmacie, che possono fungere da punti di riferimento per la salute della comunità. L’esperienza positiva della Puglia, dove è stato attivato un sistema di prenotazione delle TAC attraverso le farmacie, è un esempio che potrebbe essere replicato a livello nazionale. Questo approccio integrato potrebbe permettere di snellire il processo e di renderlo più fruibile per i pazienti.

Strategie innovative per diffondere la cultura dello screening

Utilizzo della grande distribuzione per informare

Facciolo ha esplicitamente suggerito che anche i supermercati possano diventare alleati nella lotta contro il tumore al polmone. Un’idea innovativa è quella di includere nel corpo dello scontrino alcune informazioni utili per i clienti, come un invito a eseguire lo screening per il tumore al polmone, indirizzato specificamente ai fumatori sopra i 50 anni. Questa iniziativa potrebbe sensibilizzare un’ampia fetta della popolazione, potenzialmente migliaia di consumatori, contribuendo così a diffondere la cultura della diagnosi precoce.

Investimento a lungo termine per la salute

Facciolo ha evidenziato che l’implementazione di tali programmi richiede un investimento consistente, sottolineando l’importanza di considerare queste spese nella nuova Finanziaria. Investire nella salute pubblica, attraverso programmi di screening e informazione, non solo aiuta a salvaguardare la vita dei cittadini, ma può anche comportare una riduzione dei costi a lungo termine per il sistema sanitario nazionale, considerando che una diagnosi tempestiva spesso si traduce in trattamenti meno complessi e costosi.

Il ruolo della società civile nella lotta contro il cancro

Collaborazione tra istituzioni e cittadini

Un aspetto cruciale nell’attuazione della diagnosi precoce è la collaborazione tra diverse entità, che include istituzioni pubbliche, professionisti sanitari e la società civile. La comunicazione e la consapevolezza sono elementi fondamentali per il successo di qualsiasi programma di screening. Facciolo ha insistito sulla necessità di creare una connessione diretta con la popolazione, affinché i messaggi arrivino chiari e forti.

Creare una rete supportiva e informata

Le campagne di sensibilizzazione devono essere ben articolate e mirate, utilizzando i canali più accessibili al pubblico. Le farmacie, ad esempio, possono fungere da luoghi di informazione positiva, dove i cittadini possono ricevere materiali informativi e indicazioni sui prossimi step da seguire. L’educazione alla salute gioca un ruolo imprescindibile nella formazione di una società più consapevole, in grado di adottare comportamenti proattivi rispetto alla propria salute.

L’implementazione di un programma nazionale di screening per il tumore al polmone si presenta come una priorità per il sistema sanitario italiano, richiedendo un maggiore impegno da parte di tutti gli attori coinvolti, dall’amministrazione pubblica ai professionisti della salute fino alla società civile.