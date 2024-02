Sedicenni attaccano guardie giurate in ospedale Napoli

Due minorenni arrestati per aggressione a guardie giurate a Napoli

Ieri pomeriggio, due minorenni di origine marocchina sono stati arrestati dopo aver aggredito due guardie giurate presso l’ospedale dei Pellegrini di Napoli. I ragazzi, di soli 16 anni, hanno lanciato sassi e bottiglie contro le guardie e minacciato di attaccarle con un tavolino preso da un bar nelle vicinanze.

Secondo quanto riferito dagli agenti del commissariato Montecalvario, i due giovani hanno scatenato la violenza poco dopo essere stati dimessi dall’ospedale. Hanno iniziato a lanciare oggetti contro le guardie giurate e contro la struttura ospedaliera stessa. I due minorenni sono stati arrestati con l’accusa di violenza e resistenza a un incaricato di pubblico servizio, danneggiamento di edificio pubblico e uno di loro è stato anche arrestato per furto. Entrambi sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano.

Secondo le indagini in corso, sembra che i due ragazzi abbiano agito in modo premeditato e violento. L’aggressione ha causato danni materiali e ha messo a rischio l’incolumità delle guardie giurate. Le autorità stanno lavorando per comprendere le motivazioni dietro questo attacco e per garantire che vengano presi tutti i provvedimenti necessari per assicurare la sicurezza dell’ospedale e del suo personale.

La notizia di questa aggressione ha suscitato preoccupazione e indignazione nella comunità locale. L’ospedale dei Pellegrini è un importante punto di riferimento per la città di Napoli e attacchi come questo mettono in pericolo la sicurezza di tutti coloro che lavorano e si recano presso la struttura. È fondamentale che vengano adottate misure adeguate per prevenire futuri episodi di violenza e per garantire la protezione di chi opera in ambito sanitario.

Le indagini sull’aggressione sono ancora in corso e le autorità stanno lavorando per identificare eventuali complici o altre persone coinvolte nell’incidente. Nel frattempo, i due minorenni sono stati posti in custodia cautelare e saranno processati secondo la legge italiana. È importante che episodi di violenza come questo vengano affrontati con fermezza e che venga garantita giustizia per le vittime dell’aggressione.

La sicurezza delle strutture ospedaliere e del personale che vi opera è di fondamentale importanza. È responsabilità delle autorità assicurare che tali luoghi siano sicuri e che episodi di violenza vengano prevenuti e puniti. La comunità si aspetta che vengano adottate misure adeguate per garantire la sicurezza di tutti coloro che si rivolgono agli ospedali per cure mediche e per coloro che vi lavorano.

