Serie TV e Film: Le Novità da non Perdere in Streaming Questa Settimana - Occhioche.it

In questa settimana ricca di emozioni, sono disponibili molte serie TV e film da non perdere in streaming su diverse piattaforme online. Dalle commedie drammatiche alle miniserie avvincenti, c’è qualcosa per tutti i gusti. Scopri le novità più interessanti da gustare comodamente da casa tua.

Le Serie TV da non Perdere in Streaming

Antonia s.1 – Prime Video

Il 4 marzo su Prime Video è uscita “Antonia”, una dramedy in sei episodi che racconta la storia di una trentenne che affronta la diagnosi di endometriosi. Con Chiara Martegiani nel ruolo principale, la serie affronta con delicatezza tematiche importanti legate ai cambiamenti nella vita di una donna.

The Regime, miniserie – Sky/NOW

Sempre dal 4 marzo, arriva su Sky/NOW la miniserie “The Regime” in contemporanea con HBO. Una satira sul potere e le dittature, con una straordinaria interpretazione di Kate Winslet, che porta in scena un tema attuale e molto coinvolgente.

Morte e altri dettagli s.1 – Disney+

A partire dal 5 marzo su Disney+, potrai immergerti in “Morte e altri dettagli”, un giallo dai toni leggeri che mescola mistero e commedia. Con Mandy Patinkin nel ruolo dell’investigatore principale, la serie promette colpi di scena e intrighi avvincenti.

Extraordinary s.2 – Disney+

Sempre dal 5 marzo su Disney+, “Extraordinary” torna con la sua seconda stagione. Questa commedia generazionale inglese esplora il tema dell’integrazione e della diversità in un mondo dove tutti hanno poteri speciali, anche i più strani.

Supersex, miniserie – Netflix

A partire dal 6 marzo su Netflix, potrai scoprire “Supersex”, una miniserie che racconta la storia di Rocco Siffredi interpretato da Alessandro Borghi. Una rilettura della vita di un’icona del mondo del porno che promette di svelare lati inaspettati di un personaggio controverso.

The Gentlemen s.1 – Netflix

Infine, dal 7 marzo su Netflix, arriva “The Gentlemen”, una serie firmata da Guy Ritchie che espande l’universo del suo film. Con al centro Eddie, interpretato da Theo James, la serie promette azione, intrighi e colpi di scena imperdibili.

Le Serie TV in Streaming dal 3 al 9 Marzo

Domenica 3

911 s.5 Rai 2

911 Lone Star s.3 Rai 2

CSI Vegas s.2 Sky e NOW

I fiumi di Porpora – la serie s.2 Rai 4

Makari s.3 Rai 1 e RaiPlay