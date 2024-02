Serie TV Silverpoint: Trama, Cast e Episodi | RaiPlay

Panoramica su Silverpoint

La serie TV Silverpoint fa il suo esordio in esclusiva su RaiPlay il 23 febbraio, offrendo agli spettatori la possibilità di godersi tutti gli episodi sin da subito. Si tratta di uno show fantascientifico creato da Lee Walters e Steven Andrew, prodotto da Zodiak Kids, che promette di tenere incollati alla poltrona gli spettatori con una storia intrigante e ricca di mistero. La serie è stata candidata ai BAFTA Children & Young People Awards 2022 per la miglior sceneggiatura e miglior sceneggiatore, confermando l’interesse e l’apprezzamento del pubblico.

Trama: Il Mistero di Silverpoint

Quattro ragazzi che partecipano a un campo avventura presso Silverpoint si ritrovano coinvolti in una scoperta straordinaria nel bosco, dove si manifestano fenomeni misteriosi legati a magnetismo e teletrasporto. Questa rivelazione rivoluzionerà non solo le loro esistenze, ma anche il mondo circostante, portandoli sulle tracce di quattro giovani scomparsi 23 anni prima proprio in quella stessa area. Una suspense avvincente che non mancherà di tenere con il fiato sospeso gli spettatori di RaiPlay.

Cast: Le Star di Silverpoint

Il cast della serie vanta giovani talenti pronti a conquistare il pubblico con le loro interpretazioni coinvolgenti. Tra gli attori principali troviamo Oliver Cunliffe nel ruolo di Louis, Maiya Silveston nel ruolo di Kaz, Katy Byrne nel ruolo di Meg, Krish Misra nel ruolo di Glen e Aoife Hughes nel ruolo di Bea. Affiancati da Scarlett Rayner, Jordan Adene, Claire Goose, Liam McMahon e Fayez Bakhsh, il cast di Silverpoint promette performance di alto livello che sapranno catturare l’attenzione degli spettatori.

Episodi: Un Viaggio in 26 Puntate

L’avvincente trama di Silverpoint si dipana in 26 episodi mozzafiato, divisi in due stagioni da 13 episodi ciascuna, della durata approssimativa di 20-25 minuti. Questo live-action coinvolgente è una co-produzione internazionale tra Gran Bretagna, Francia e Germania, distribuita dalla British Broadcasting Corporation. Le riprese si sono svolte in Irlanda del Nord con il sostegno finanziario di Northern Ireland Screen, confermando il carattere internazionale e di qualità della produzione.

Dove Guardare Silverpoint in Streaming

Tutti gli episodi di Silverpoint sono disponibili in streaming su RaiPlay a partire dal 23 febbraio 2024, offrendo agli spettatori la possibilità di immergersi nella trama avvincente e nelle performance dei talentuosi attori che danno vita a questa serie tv straordinaria.