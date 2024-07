Sfumature criminali: l’operazione “Molecola” sventata a Malpensa

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Le autorità di Malpensa hanno scoperto e bloccato oltre 6 tonnellate di sostanze chimiche destinate alla produzione di ecstasy, nell’ambito dell’operazione “Molecola”. Il sequestro ha permesso di interrompere un traffico che avrebbe potuto generare ben 63 milioni di pasticche di Mdma, con un valore di mercato stimato intorno ai 630 milioni di euro. Un duro colpo al mercato illegale delle droghe sintetiche.

Dopo l’intercettazione del carico sospetto, le forze dell’ordine hanno seguito attentamente il percorso delle sostanze fino a individuare il primo destinatario, una società con base operativa a Caronno Pertusella . Grazie alla collaborazione internazionale offerta da Eurojust, un’inchiesta è stata avviata nei Paesi Bassi, portando alla scoperta di un deposito contenente altre 75 chili di componenti chimiche utilizzate nel processo di raffinazione delle droghe. Le indagini condotte in territorio olandese hanno portato all’arresto di due cittadini cinesi e alla notifica di accusa al rappresentante legale della società milanese coinvolta nell’importazione delle sostanze.

Il fascino oscuro delle droghe sintetiche continua a tessere la sua tela in modo subdolo e pericoloso. Dietro a ogni colpo di fortuna per le forze dell’ordine, si cela un intricato intreccio di interessi illegali e criminali che tentano di sfruttare ogni falla nel sistema. L’operazione “Molecola” rappresenta solo uno dei tanti nodi che vengono scoperti e sciolti dalle autorità, nella costante lotta per preservare la sicurezza e contrastare il dilagare di sostanze stupefacenti sul mercato illegale.

“Molecola”:

Operazione di polizia condotta dalle autorità di Malpensa per contrastare il traffico illegale di sostanze chimiche destinate alla produzione di ecstasy. L’operazione ha portato al sequestro di una quantità significativa di materiale e alla scoperta di una rete criminale.

Caronno Pertusella:

Caronno Pertusella è un comune situato nella provincia di Varese, in Lombardia, Italia. Nell’articolo, viene menzionato come sede operativa di una società coinvolta nel traffico delle sostanze chimiche.

Eurojust:

Eurojust è un’agenzia dell’Unione Europea con sede all’Aia, nei Paesi Bassi, che collabora con le autorità di giustizia penale degli Stati membri per coordinare le indagini e la persecuzione dei reati transnazionali.

Paesi Bassi:

Paese dell’Europa occidentale noto per la sua politica progressista riguardante droghe leggere. Nell’articolo, le autorità olandesi hanno collaborato con le autorità italiane per scovare un deposito di sostanze chimiche utilizzate nella produzione di droghe.

Il fascino oscuro delle droghe sintetiche:

Si fa riferimento al pericolo rappresentato dalle droghe sintetiche come l’ecstasy, che possono provocare danni alla salute e comportano rischi per la sicurezza pubblica.

Operazione “Molecola”:

Si tratta di un’operazione di polizia volta a contrastare il traffico di sostanze chimiche destinate alla produzione di droghe sintetiche. Rappresenta uno sforzo delle autorità per contrastare il mercato illegale delle droghe e combattere il crimine organizzato.