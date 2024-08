Sicurezza ai massimi livelli per il Concertone della Notte della Taranta a Melpignano

Ultimo aggiornamento il 20 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Un imponente dispositivo di sicurezza e servizi sarà attivo a Melpignano, in provincia di Lecce, il 24 agosto, per garantire il corretto svolgimento del Concertone finale della Notte della Taranta. Con oltre quattrocento unità coinvolte, tra forze di polizia, protezione civile, vigili del fuoco e personale di Fifa Security, l’evento promette di essere monitorato e gestito con la massima attenzione.

Il dispositivo di sicurezza: un’operazione coordinata

La regia della control room

Il coordinamento delle operazioni di sicurezza sarà centralizzato in una “control room”, un centro operativo che ospiterà un team interforze sotto la supervisione di un funzionario della Questura. Questo team avrà accesso a un avanzato sistema di videosorveglianza, che non solo coprirà l’area dell’evento, ma monitorerà anche le strade di accesso e di uscita. La sinergia tra la control room e il Centro operativo comunale, gestito dal Comune di Melpignano, garantisce una copertura efficiente dell’area, supportata da un ulteriore sistema di videosorveglianza e comunicazioni via radiocollegamento.

Il dispositivo di sicurezza prevede una dettagliata “cinturazione dell’anello esterno”, che circonda l’area dell’evento. Qui, la vigilanza è assicurata da 6 varchi di accesso controllati da forze di polizia e stewards. Per garantire la massima sicurezza, è prevista anche l’installazione di barriere fisiche come i new jersey.

Predisposizione di pre-varchi

A ulteriore supporto della sicurezza, diversi pre-varchi saranno presidiati esclusivamente da membri della polizia locale, che con un totale di 50 unità si affiancheranno al personale volontario della protezione civile, che conta 300 unità. Questo sistema di accesso ha l’obiettivo di controllare il flusso di persone in entrata e in uscita, contribuendo a mantenere un ambiente ordinato e sicuro per tutti gli spettatori presenti all’evento.

Servizi sanitari: prontezza per ogni evenienza

Campo sanitario e assistenza medica

Un altro aspetto cruciale della sicurezza all’evento è rappresentato dai servizi sanitari. Sarà allestito un “campo sanitario” attrezzato per affrontare eventuali emergenze. Questo servizio coinvolgerà oltre 200 volontari della Croce Rossa, insieme a personale medico e infermieristico del 118, pronti ad intervenire in caso di necessità.

All’interno del campo sanitario saranno disponibili circa 25 posti letto per eventuali degenze e diverse postazioni per l’assistenza di primo e secondo livello. Queste misure sono state progettate per garantire la massima prontezza in ambito sanitario e per assicurare che tutti gli spettatori possano godere dell’evento in serenità, sapendo che, in caso di bisogno, il supporto medico sarà a disposizione.

Vigilanza e supporto dei vigili del fuoco

Presidio fisso e supporto mobile

La presenza dei Vigili del Fuoco coprirà l’evento con un presidio fisso che sarà in grado di rispondere a qualsiasi emergenza legata a incendi o situazioni di pericolo. Oltre al presidio fisso, saranno dispiegate unità mobili in grado di intervenire in modo rapido e efficace in ogni angolo dell’area dell’evento.

Queste operazioni, coordinate con il supporto delle altre forze di sicurezza e del personale sanitario, sono parte integrante della strategia per garantire un Concertone della Notte della Taranta sicuro e ben organizzato. Ogni aspetto è stato pianificato con attenzione per assicurare che l’evento, atteso da tanti, si svolga senza intoppi e nel massimo della sicurezza per tutti i partecipanti.