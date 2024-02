Simona Izzo svela retroscena su Venditti e Arcuri in TV

Simona Izzo: Verità e Tradimenti di Antonello Venditti

Simona Izzo, attrice e doppiatrice, ha rivelato dettagli intimi sulla sua relazione passata con il cantautore Antonello Venditti. Durante un’intervista con Monica Setta a Storie di donne al bivio, ha parlato apertamente dei tradimenti subiti da Venditti, incluso il coinvolgimento con altre donne come Eleonora Giorgi e Manuela Arcuri. La Izzo ha sottolineato:

“Sono stata tradita dal mio primo marito Antonello Venditti. A volte ho scoperto dalla tv che gli piacevano alcune donne o che aveva con loro uno speciale feeling.”

Ha anche menzionato un episodio sconvolgente in cui ha trovato un reggiseno di taglia ridotta sul letto di Venditti, svelando così un tradimento concreto. Nonostante il tempo trascorso, i sentimenti di Simona Izzo nei confronti dell’ex marito rimangono chiari:

“Con Venditti non ci parliamo da anni, da quando lui mi ha bloccato sui social. Se lo perdono? No, non posso perdonare un uomo che a 70 anni blocca la sua ex su WhatsApp.”

Il Nuovo Amore con Ricky Tognazzi

Dopo la fine del matrimonio con Antonello Venditti, Simona Izzo ha vissuto una relazione con Maurizio Costanzo, ma è stato con il regista Ricky Tognazzi che ha trovato il vero amore. Dopo nove anni di fidanzamento, i due si sono sposati nel 1995 e sono rimasti uniti da allora. Parlando della loro relazione, la Izzo ha rivelato a Monica Setta:

“L’ho amato e resta il padre del mio unico figlio. Anche se l’amore della mia vita è e sarà solo Ricky.”

La storia d’amore tra Simona Izzo e Ricky Tognazzi è un esempio di amore maturo e duraturo, che ha resistito alla prova del tempo e delle sfide della vita.

Conclusioni

Le rivelazioni di Simona Izzo su Antonello Venditti e il suo attuale rapporto con Ricky Tognazzi offrono uno sguardo intimo sulla vita sentimentale dell’attrice e doppiatrice. Nonostante le difficoltà del passato, Simona Izzo ha trovato la felicità e la stabilità accanto a Ricky Tognazzi, dimostrando che l’amore vero può superare ogni ostacolo.

