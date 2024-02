Soap opera La Promessa: Anticipazioni e Curiosità

La Promessa: Il Successo della Soap Spagnola su Canale 5

La Promessa è la soap spagnola che ha conquistato il pubblico di Canale 5, debuttando nel giugno del 2023 in sostituzione di Uomini & Donne nel palinsesto estivo della rete. Dal 29 febbraio del 2024, la serie è giunta alla puntata numero 135, mantenendo alto l’interesse degli spettatori con nuovi colpi di scena e sviluppi emozionanti. Scopriamo insieme le anticipazioni di oggi in onda su Canale 5.

Le novità nell’episodio di oggi de La Promessa

Nel corso dell’episodio in onda oggi, Jana rimane sconvolta nell’apprendere la notizia della gravidanza di Manuel e Jimena. La felicità per l’arrivo di un bambino si diffonde tra la servitù, mentre nuove dinamiche e segreti si intrecciano tra i protagonisti. Nel frattempo, Simona e Carlos Orengo si trovano di fronte a un dilemma legato al loro passato, mettendo a rischio la loro relazione professionale.

Le scorciatoie per seguire La Promessa in streaming

Se desideri non perdere nemmeno un dettaglio della trama avvincente de La Promessa, puoi seguire la serie in streaming su Mediaset Infinity. Creare un account gratuito è semplice e rapido, garantendoti l’accesso a tutti gli episodi e ai contenuti extra della soap spagnola. Grazie alla piattaforma, potrai seguire le vicende dei personaggi preferiti ovunque tu sia, solo con un click.

La visione della puntata odierna e le repliche su Mediaset

L’appuntamento con la puntata di oggi de La Promessa è fissato per le ore 16:40 su Canale 5, proseguendo il consueto appuntamento giornaliero dal lunedì al venerdì. Se perdere l’episodio in diretta, non preoccuparti: su Mediaset Infinity troverai la replica della soap spagnola, permettendoti di recuperare ogni dettaglio delle vicende trasmesse. Ricorda che la tua soap preferita è disponibile anche sul canale La5, per ravvivare le tue giornate con maratone emozionanti.

In sintesi, La Promessa continua a catturare l’attenzione degli spettatori con trame avvincenti, colpi di scena e personaggi indimenticabili, regalando emozioni e intrighi che coinvolgono il pubblico fino all’ultimo secondo. Con la possibilità di seguire la serie in streaming e in replica, non ti perderai nemmeno un episodio della tua soap opera preferita. Buona visione con La Promessa su Canale 5!