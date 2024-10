Successo a Lanuvio per la Giornata Nazionale del Trekking Urbano con il “I Memorial Luciano Grassi”

Ultimo aggiornamento il 29 Ottobre 2024 by Emiliano Belmonte

Lanuvio ha celebrato con entusiasmo la Giornata Nazionale del Trekking Urbano, offrendo ai partecipanti una passeggiata unica tra i luoghi storici e naturalistici della città. Per il secondo anno consecutivo, l’evento ha incluso il toccante “I Memorial Luciano Grassi”, dedicato alla memoria di un cittadino che, con la sua passione per la montagna e la vita all’aria aperta, ha ispirato molti. La partecipazione è stata straordinaria, trasformando la giornata in un’occasione di condivisione e ricordo.

Le parole dell’assessore Santilli: “Un risultato che premia l’impegno di tutti”

L’Assessore all’Ambiente Simone Santilli ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando l’importanza della collaborazione. “La partecipazione numerosa dimostra quanto questa iniziativa sia sentita. Luciano Grassi ha lasciato un’impronta indelebile nella nostra comunità, e poter ricordarlo in questo modo è un onore per tutti noi.”

Associazioni e gruppi locali uniti per un percorso indimenticabile

L’organizzazione della passeggiata ha visto la collaborazione di diverse realtà del territorio. ASD Team Civita Bike – Lanuvio, il Gruppo Escursionisti Appeninici Lanuvio e la Consulta dello Sport hanno contribuito alla realizzazione del percorso, garantendo un’esperienza piacevole e sicura per ogni partecipante. Santilli ha voluto ringraziare queste associazioni per il loro impegno, che ha fatto la differenza.

Ristori e ospitalità: il contributo della comunità

Un momento di ristoro è stato offerto dalla Trattoria Daedo e da Stefano Varesi La Piazzetta, molto apprezzato dai partecipanti dopo il percorso. La Pro Loco di Lanuvio APS ha accolto calorosamente i presenti al termine della passeggiata, consolidando il senso di accoglienza e comunità che ha caratterizzato l’evento.

Sicurezza e sostegno: un ringraziamento alle istituzioni

L’evento è stato reso possibile anche grazie al supporto dell’Ufficio Ambiente, di Volsca Ambiente e Servizi SpA, della Polizia Locale e della Protezione Civile Gcpc Lanuvio, che hanno vigilato per garantire la sicurezza dei partecipanti lungo tutto il percorso. “Da soli si va più veloci, ma insieme si arriva più lontano,” ha concluso Santilli, dando appuntamento al prossimo anno.