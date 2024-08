Suicidi in carcere: nel 2024 si potrebbe superare il triste record del 2022 con 85 morti

Ultimo aggiornamento il 3 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

La questione dei suicidi nelle carceri italiane rimane un argomento allarmante e di grande attualità, con il numero di persone che si tolgono la vita dietro le sbarre che continua a crescere. I dati suggeriscono che il 2024 potrebbe diventare un anno drammatico, potenzialmente superando il tragico bilancio del 2022, annata caratterizzata da 85 morti per suicidio. Le statistiche, fornite da Antigone e da altre associazioni che operano nell’ambito carcerario, mostrano che la situazione è sempre più preoccupante. Nel presente articolo verranno analizzati i numeri, le cause e le implicazioni di questo fenomeno.

Il dramma dei suicidi in carcere: numeri sconcertanti

Il contesto attuale

A partire dal 3 agosto, le statistiche relative ai suicidi nelle carceri italiane indicano un totale di 61 morti accertati dall’inizio dell’anno, un tasso allarmante che indica un suicidio ogni tre giorni tra i detenuti. Se il ritmo dovesse continuare, è possibile che alla fine del 2024 si raggiungano cifre ancora più elevate rispetto ai due anni precedenti. L’anno 2023 ha già segnato un totale di 70 suicidi, e la somma dei decessi avvenuti dal 2014 sale a 556. Con l’aggiunta dei dati di quest’anno, le statistiche parlano di più di 600 vite spezzate.

Le conseguenze della crisi psichica

Queste cifre non si limitano a essere statistiche; rappresentano storie di sofferenza e disperazione interconnesse a problematiche psichiatriche frequentemente non trattate. Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà ha messo in evidenza che molte delle vittime presentano una storia di disagio mentale o di processi di vita complicati, incluse situazioni di senzatetto. Questo pone una seria questione sulla salute mentale all’interno del sistema carcerario, dove le risorse per il supporto psicologico non sono sempre adeguate alle necessità degli individui. L’età media dei detenuti che si suicidano è di circa 40 anni, con la registrazione di un caso di un ultrasessantenne e sei giovani adulti nella fascia d’età 18-25.

Il momento critico: le prime settimane in carcere

Tempistica dei suicidi

Uno dei dati più preoccupanti emerso da recenti relazioni riguarda il momento in cui si verificano i suicidi. Un’analisi svolta dal Garante dei diritti dei detenuti ha rivelato che quasi il 50% delle persone che ha scelto di suicidarsi lo ha fatto nei primi sei mesi di detenzione. In particolare, tra questi, sei individui si sono tolti la vita entro i primi 15 giorni, e tre addirittura entro i primi cinque giorni dall’ingresso in carcere. Questo suggerisce una vulnerabilità estremamente alta nei momenti di transizione e adattamento al nuovo ambiente.

Questioni legali e condanne

Ad aggravare la situazione, circa il 38% dei detenuti deceduti per suicidio era condannato in via definitiva. Questo dato solleva interrogativi su come il sistema penitenziario gestisca i detenuti in attesa di giudizio e le pressioni psicologiche che ne derivano. Il contesto legale e le incertezze riguardo al futuro contribuiscono al sentimento di impotenza che molti avvertono, creando un ambiente insostenibile per chi si trova dietro le sbarre.

Le carceri più colpite: un focus sulle strutture

I luoghi di maggiore richiesta di interventi

Tra le strutture penitenziarie che presentano il più alto numero di suicidi ci sono il carcere POGGIOREALE di Napoli, gli istituti penitenziari di Pavia e Verona, e le celle di REGINA COELI a Roma. Questi luoghi, già stigmatizzati da condizioni di sovraffollamento e mancata assistenza, si rivelano i più critici, esponendo i detenuti a un contesto di vita particolarmente difficile. Le autorità competenti sono chiamate a un urgente intervento per migliorare le condizioni di vita e garantire supporti adeguati per la salute mentale, onde evitare che il triste destino di molti possa ripetersi in futuro.