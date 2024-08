SuperEnalotto: estrazione del 2 agosto 2024 senza 6; jackpot sale a 57,3 milioni di euro

Ultimo aggiornamento il 2 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Il SuperEnalotto continua a destare l’interesse dei giocatori, ma l’estrazione di oggi, 2 agosto 2024, ha portato risultati contrastanti. Nessun vincitore ha centrato il 6 o il 5+1, comunque ci sono stati due fortunate giocate che hanno ottenuto il punteggio 5, portando a casa un premio di 61.961,13 euro ciascuna. L’ammontare del jackpot per il prossimo concorso per il punteggio massimo di 6 si attesta a 57.300.000 euro.

Il costo della schedina: come si gioca

La struttura della schedina nel SuperEnalotto è abbastanza semplice e accessibile a tutti. La giocata minima prevede una colonna, ovvero una combinazione di 6 numeri, che costa 1 euro. Esiste anche la possibilità di aumentare il numero di colonne, arrivando fino a un massimo di 27.132 colonne tramite sistemi a caratura, una modalità di gioco particolarmente apprezzata. In questa opzione, ogni partecipante ha la possibilità di acquistare singole quote per 5 euro, con la certezza di poter concorrere per premi elevati.

L’opzione di aggiungere il numero Superstar alla schedina ha un costo supplementare di 0,50 euro. Pertanto, se un giocatore decide di attivare l’opzione Superstar sulla giocata minima di una colonna, il costo totale della schedina sale a 1,50 euro. Questo costo si moltiplica in caso di ulteriori colonne giocate; ad esempio, un giocatore che decide di puntare su cinque colonne con Superstar spenderà 7,50 euro.

La dinamica dei costi delle schedine rende il SuperEnalotto un gioco appetibile per una vasta gamma di giocatori; offre infatti la possibilità di investire piccole somme con la speranza di vincere premi significativi.

Punteggi vincenti: come funzionano le vincite

Il sistema di vincite del SuperEnalotto è strutturato in modo da premiare diversi livelli di punteggio. I premi possono variare notevolmente, a seconda del numero di numeri indovinati. Le possibilità di vincita sono le seguenti:

2 numeri indovinati: circa 5 euro ;

circa ; 3 numeri indovinati: circa 25 euro ;

circa ; 4 numeri indovinati: circa 300 euro ;

circa ; 5 numeri indovinati: intorno ai 32.000 euro ;

intorno ai ; 5 numeri indovinati con Jolly: circa 620.000 euro.

Il jackpot finale, che parte da un importo base, aumenta con le giocate non vinte nelle estrazioni precedenti, accumulando così somme elevate. Questo sistema di punteggio rende il SuperEnalotto particolarmente attraente, poiché anche con pochi numeri indovinati è possibile ottenere un guadagno.

Come verificare le vincite: gli strumenti a disposizione

Verificare le vincite è un’operazione semplice grazie agli strumenti messi a disposizione ufficialmente dal SuperEnalotto. Tra le opzioni disponibili, spicca l’app del SuperEnalotto, che consente di controllare in tempo reale i risultati delle estrazioni e di verificare eventuali schedine acquistate in precedenza.

In aggiunta, sul sito ufficiale del SuperEnalotto è consultabile un archivio digitale contenente i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. Grazie a queste risorse, i giocatori possono facilmente accertarsi delle loro vincite e rimanere aggiornati.

La combinazione vincente del 2 agosto 2024

L’estrazione odierna ha visto la seguente combinazione vincente: 34, 42, 69, 76, 81, 85; il numero Jolly estratto è il 36, mentre il numero Superstar è 49. Organizzarsi per seguire questi numeri è fondamentale per chi partecipa regolarmente al gioco e desidera monitorare le proprie possibilità.

Rimanere vigili sulle estrazioni è parte del divertimento e potrebbe trasformarsi in una grande opportunità, anche senza centrare il jackpot totale.