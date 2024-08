Superenalotto: estrazione del 22 agosto 2024 senza ‘6’ e jackpot che sale a 65,4 milioni di euro

Ultimo aggiornamento il 22 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

L’estrazione del Superenalotto di oggi, giovedì 22 agosto 2024, ha riportato risultati significativi ma privi del tanto atteso ‘6’. Tuttavia, sono stati registrati tre ‘5’ che hanno fruttato a ciascun vincitore un premio di 54.061,95 euro. Con il jackpot che continua a crescere, il prossimo concorso promette di attirare l’attenzione di milioni di giocatori, dato che l’importo complessivo ora ammonta a 65,4 milioni di euro.

Come funziona il Superenalotto

La struttura del gioco

Il Superenalotto è uno dei giochi a estrazione più popolari in Italia, e la sua meccanica è piuttosto semplice. I giocatori selezionano 6 numeri da una rosa di 90, e le giocate possono variare in base al numero di colonne che si desidera compilare. Ogni colonna rappresenta una combinazione unica. Ogni giocata ha un costo di 1 euro, mentre l’opzione per il numero Superstar, che consente di ottenere premi aggiuntivi, richiede un incremento di 0,50 euro.

I sistemi di gioco

Esistono strategie più elaborate per partecipare, come i sistemi a caratura, che permettono di coprire molte più combinazioni. Con un massimo di 27.132 colonne, questi sistemi consentono a gruppi di giocatori di acquistare singole quote di un’unica scommessa, aumentando le probabilità di vincita e distribuendo case di vincita collettiva. In questo modo, anche se la spesa totale può risultare elevata, la divisione dei premi tra più vincitori spesso rende più accessibile la partecipazione.

I premi e i punteggi vincenti

Le categorie di vincita

Il Superenalotto offre diverse categorie di vincita, che vanno dal semplice indovinare 2 numeri fino a portarsi a casa il jackpot intero indovinando tutti i 6 numeri estratti. La fascia di premi è strutturata come segue:

2 numeri indovinati : vincita di circa 5 euro .

3 numeri indovinati : vincita di circa 25 euro .

4 numeri indovinati : vincita di circa 300 euro .

5 numeri indovinati : vincita che si aggira intorno ai 32.000 euro .

5 numeri indovinati + 1 : questo risultato si traduce in una vincita stimata di circa 620.000 euro.

L’importanza del jackpot

Il jackpot è il premio più ambito e si accumula ogni volta che nessuno riesce a indovinare la combinazione vincente. Questo crea un effetto di “caccia al tesoro”, con sempre più giocatori che acquistano schedine nella speranza di azzeccare i numeri fortunati. Inoltre, il cambiamento nei valore dei premi in base al jackpot totale rende l’esperienza di gioco molto avvincente, spingendo i partecipanti a tentare la fortuna ad ogni estrazione.

Come controllare le vincite

Strumenti di verifica

Per verificare l’esito delle giocate, i partecipanti hanno a disposizione diversi strumenti, incluso l’App del Superenalotto. Questo applicativo consente di controllare i numeri estratti delle ultime estrazioni e il corrispondente stato delle schedine giocate, rendendo il processo estremamente pratico e veloce. Inoltre, è disponibile online un archivio che raccoglie i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni, utile per chi desidera verificare le proprie giocate passate.

Esempio di combinazione vincente

Nell’estrazione di oggi, i numeri fortunati sono stati 17, 23, 45, 57, 64 e 89. Accanto a questi, il numero Jolly è risultato essere 15, mentre il Numero Superstar si attesta al 31. Questi numeri rappresentano l’occasione per molti di vincere premi importanti, ma anche un ulteriore stimolo a partecipare attivamente alle estrazioni future.

Il Superenalotto, grazie alla sua ingente offerta di premi e alla possibilità di giocare in diverse modalità, rimane una delle forme di intrattenimento più amate e seguite in Italia, attirando giocatori di tutte le età.